ثبت آمادگی تولید ۱۰۰ درصدی در ۱۶ نیروگاه حرارتی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، نتایج ارزیابی عملکرد نیروگاههای حرارتی کشور در مرداد و شهریور ۱۴۰۵ نشان میدهد ۱۰ نیروگاه سیکل ترکیبی با ثبت شاخص آمادگی تولید ۱۰۰ درصدی در این دوره، در بالاترین سطح ارزیابی قرار گرفتهاند.
در بخش نیروگاههای سیکل ترکیبی، نیروگاههای یزد، گناوه، قم، شیرکوه، شوباد، سنندج، سمنگان، سرو و تابان با شاخص آمادگی تولید ۱۰۰ درصد در فهرست نیروگاههای برتر قرار گرفتهاند.
در میان نیروگاههای بخاری نیز شهید رجایی با شاخص آمادگی ۹۹ درصد، توس با ۹۸ درصد، شازند با ۹۷ درصد، بیستون با ۹۶ درصد و مشهد با ۹۴ درصد، بالاترین شاخصهای آمادگی تولید را ثبت کردهاند.
در بخش نیروگاههای گازی نیز نیروگاههای قدس، زاگرس، ایسین، جنوب اصفهان، بمپور و افق با شاخص آمادگی تولید ۱۰۰ درصد در فهرست نیروگاههای برتر قرار گرفتهاند.
این ارزیابی در مرداد و شهریور ۱۴۰۵ و با تمرکز بر شاخص آمادگی تولید نیروگاههای سیکل ترکیبی، بخاری و گازی انجام شده است.
بر اساس اعلام وزارت نیرو، نیروگاههایی که در این ارزیابی در رده برتر قرار گرفتهاند، از امتیاز تخصیص ۲۰ درصد نقدینگی مازاد برخوردار خواهند شد.
مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، نیز اعلام کرده است که ارزیابی عملکرد نیروگاهها بر مبنای شاخصهای عملکرد واقعی و بهرهوری میدانی ادامه خواهد داشت.
نظر شما