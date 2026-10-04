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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

تقویت پیوند مهارت و صنعت در هنرستان تخصصی برق شهرستان تفت

تقویت پیوند مهارت و صنعت در هنرستان تخصصی برق شهرستان تفت

یزد- معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد از هنرستان تخصصی برق سیدالشهدای تفت بازدید و بر تقویت زیرساخت‌های مهارت‌آموزی و ارتباط آموزش با نیازهای بازار کار تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا علمدار یزدی به همراه سرپرست فرمانداری تفت و جمعی از مدیران‌کل استان از بخش‌های مختلف هنرستان تخصصی برق سیدالشهدا بازدید کرد.

در این بازدید، ظرفیت‌های مهارت‌آموزی، کارگاه‌های تخصصی و روند آموزش هنرجویان بررسی و مسئولان با استادان و هنرجویان این هنرستان گفت‌وگو کردند.

همچنین روند اجرای پروژه احداث نمازخانه هنرستان مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در تکمیل زیرساخت‌های رفاهی و آموزشی این مجموعه تأکید شد.

تفت به عنوان قطب تخصصی برق استان یزد، در تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای پاسخگویی به نیازهای بخش تولید و اقتصاد استان نقش دارد.

کد مطلب 6967353

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