واکنش شدیداللحن یمن به حملات سعودی علیه صنعا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت امور خارجه یمن در صنعا اعلام کرد: نقض مداوم حاکمیت و حریم هوایی یمن توسط رژیم سعودی و هدف قرار دادن پایتخت، پاسخ متقابل نیروهای مسلح را ضروری می‌سازد.

وزارت امور خارجه یمن بیان کرد: ادامه هدف قرار دادن پایتخت و استان‌ها توسط رژیم سعودی، اتخاذ تمام اقدامات مشروع برای جلوگیری از آن را ضروری می‌سازد. جنایات جاری علیه یمن، لزوم ادامه نبرد برای آزادی و استقلال، لغو محاصره و احیای منابع ملی را تأیید می‌کند. جنایات جاری علیه یمن، لزوم ادامه نبرد برای آزادی و استقلال، رفع محاصره و احیای منابع ملی را تأیید می‌کند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت یمن در صنعا اعلام کرد: جنگنده های سعودی عصر امروز حملات هوایی را در نزدیکی «بیمارستان زنان و زایمان السبعین» انجام دادند و خسارات زیادی به بار آوردند. هدف قرار دادن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نقض آشکار قوانین بین‌المللی و بشردوستانه است.

در بیانیه وزارت بهداشت یمن آمده است: حملات هوایی «دشمن» باعث جراحات و وحشت در میان بیماران و افرادی شد که به ملاقات بیماران آمده بودند. ما از جامعه جهانی می خواهیم که به مسئولیت قانونی و اخلاقی خود عمل کرده و اقدام جدی برای توقف این حملات به عمل آورد.

وزارت بهداشت یمن تاکید کرد: حمله بیمارستان ها و مراکز درمانی نقض قوانین بین المللی و بشری است. این حملات بیانگر اصرار دشمن بر محروم کردن ملت یمن از ساده ترین حقوقش در دسترسی به خدمات بهداشتی است.

این در حالی است که طی ساعات گذشته جنگنده های سعودی ۱۰ حمله به صنعا پایتخت یمن انجام دادند.