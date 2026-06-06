حیدری نژاد: فرهنگ درست مصرف کردن جایگزین صرفه‌ جویی شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدرینژاد پیش از ظهر شنبه در آیین بهرهبرداری از پروژه آبرسانی و اصلاح شبکه توزیع آب شرب منطقه عبداللهآباد کورکا اظهار کرد: این پروژه در راستای تأمین مطالبه دیرینه اهالی این منطقه و پاسخ به نیاز ضروری آنان به آب شرب سالم اجرایی شده است.
وی با اشاره به اجرای پروژههای متعدد در سطوح ملی، استانی و شهرستانی توسط دولت افزود: این اقدامات از سوی مقام ریاستجمهوری تا وزرا و سایر مسئولان با جدیت دنبال میشود.
فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی و سیاسی موسوم به «جنگ رمضان» قرار دارد، تصریح کرد: هرچند با مشکلات متعدد ناشی از فشارهای ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی روبرو هستیم، اما دولت در کنار ملت و ملت در کنار دولت و همچنین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، همگی برای حل مسائل اساسی مردم در حوزههای آب و برق تلاش میکنند.
حیدرینژاد با تأکید بر پویایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه خدماترسانی به مردم گفت: کشور در حوزه انرژی و زیرساختها کاملاً پویا است. ملت ایران برای حفظ نظام جمهوری اسلامی تصمیم قاطع گرفته است که در برابر تمام زیادهخواهیهای دشمنان ایستادگی کند و به همین دلیل، در دل جنگهای تحمیلی، پروژههای متعددی در حال اجرا است.
وی با اشاره به هزینه انجام شده برای این پروژه خاطرنشان کرد: پروژه آبرسانی عبداللهآباد کورکا با بیش از ۹ میلیارد تومان اعتبار به بهرهبرداری رسید که این طرح، نمونه کوچکی از اقدامات گسترده دولت در نقاط مختلف کشور محسوب میشود.
فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه آب مایه حیات برای تمام موجودات زنده است و دسترسی به آب سالم و بهداشتی از نیازهای اساسی محسوب میشود، اظهار داشت: امنیت، اشتغال، سرمایهگذاری و طرحهای توسعهای در حوزه صنعت با تلاش شرکت آب و فاضلاب در تمامی نقاط استان گیلان در حال انجام است.
حیدرینژاد ضمن قدردانی از تمامی دستاندرکاران حوزه تأمین و پایداری آب، تصریح کرد: اگرچه استان گیلان به لحاظ برخورداری از منابع آبی، استانی پرآب محسوب میشود، اما فرآیند تصفیه و رساندن آب شرب سالم و بهداشتی به منازل مردم، نیازمند اقدامات مضاعف و هزینههای قابل توجه است.
وی با توصیف وحدت ملی در شرایط کنونی گفت: همانگونه که سربازان در میادین مختلف نظامی در خدمت کشور هستند، مردم نیز در عرصههای اجتماعی و خیابانها پای کار بوده و سربازان حوزه دولت و مدیریت نیز برای اعتلای کشور تلاش میکنند.
فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به چالشهای حوزه انرژی و آب به ویژه در منطقه مسافرپذیر آستانه اشرفیه افزود: در همه حوزهها به ویژه آب و انرژی با محدودیتهایی روبرو هستیم که صرفهجویی باید به عنوان ملاک عمل مورد توجه همگان قرار گیرد.
حیدرینژاد در پایان تأکید کرد: صرفهجویی به معنای عدم استفاده نیست، بلکه مفهوم آن ترویج فرهنگ «درست مصرف کردن» است. این فرهنگ باید در جامعه نهادینه شود تا بتوانیم با حفظ وحدت و همبستگی، ایران سربلند و قدرتمند را برای نسلهای آینده به یادگار بگذاریم.
پایان ۱۵ سال انتظار اهالی عبداللهآباد کورکا
در این مراسم، حسین هاتف، رئیس شرکت آب و فاضلاب شهرستان آستانه اشرفیه نیز اظهار کرد: پس از ۱۵ سال انتظار، این پروژه مهم در راستای تأمین آبرسانی، بهداشت و سلامت جمعیت روستایی منطقه عبداللهآباد کورکا به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: این پروژه با تخصیص اعتبار مناسب، رایزنیهای مستمر مسئولان و همت همراهان به سرانجام رسیده است و امید میرود با تخصیص اعتبارات بیشتر و همکاریهای بیش از پیش، مشکلات سایر بخشها و شبکه داخلی نیز در آینده نزدیک برطرف شود.
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