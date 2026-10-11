به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی رزمایش «جان‌ فدا» در فرمانداری آستانه‌اشرفیه، این رزمایش را مهم دانست و با اشاره به تحولات یک‌ونیم سال گذشته اظهار کرد: دشمنان ملت ایران هرچه در توان داشتند به میدان آوردند. جنگی که بسیاری آمادگی و وقوع آن را پیش‌بینی می‌کردند، با هدف یکسره کردن کار ایران به راه افتاد.

فرماندار آستانه اشرفیه افزود: دشمنان آمده بودند تمدن بزرگ ایران را کاملاً نابود کنند و ما را به عصر حجر برگردانند؛ اما ایرانیان تسلیم نشدند و هرچه در توان داشتند به میدان آوردند.

حیدری نژاد با اشاره به شهادت رهبر، فرماندهان ارشد و دانش‌آموزان میناب گفت: این حوادث، شقاوت دشمنان را نشان داد. آن‌ها تصور می‌کردند با شهادت رهبر، ایران از هم می‌پاشد، اما هنوز مدیریت کشور و ملت ایران را نشناخته‌اند.

وی با بیان اینکه ما داغدار رهبر شهید هستیم، اما به درایت مجلس خبرگان و انتخاب رهبر افتخار می‌کنیم، ادامه داد :برای لحظه به لحظه کشور فکر شده بود و جایگزین‌های مختلف در نظر گرفته شده بود. مهم‌تر از همه، ملت ایران حضوری چشمگیر داشت.

حضور مردم امنیت کشور را ایجاد می‌کند

فرماندار آستانه‌اشرفیه با اشاره به حضور چندین شبه مردم در میدان‌ها و تجمعات گفت: این حضور مایه تعجب پوتین بود. مردم به نظام و انقلاب اعتقاد راسخ دارند و حضورشان استمرار دارد. مردم عزیز شهرستان، همچون مردم سراسر کشور، به دستور مقام معظم رهبری در میدان هستند؛ در سرما و گرما. مایه افتخار ماست که چنین ملتی داریم؛ ملتی که در همه عالم زبانزد است.

وی با اشاره به مردم در طول ۴۷ سال گذشته، آتش بحران‌ها را خاموش کرده‌اند، اظهار کرد:حضور مردم امنیت ایجاد کرده است با وجود افتخار به سلاح‌ها، موشک‌ها و دانشمندانی که این سلاح‌ها را ساخته‌اند.

حیدری نژاد رزمایش «جان‌ فدا» را ادامه همین حضور مردمی دانست و گفت:مردم در تجمعات شبانه، تا پاسی از شب در نقاط مختلف حضور دارند. شاید این رزمایش در ظاهر مانور باشد، اما باید پذیرفت که این مانورها دشمن را زمین‌گیر کرده است.

وی افزود: مسئولان دستگاه‌های شهرستان در صحنه حاضر باشند تا از حضور مردم در اقشار مختلف حمایت و آن را هدایت کنند.

فرماندار آستانه‌اشرفیه با تأکید بر ظرفیت بالای دستگاه‌ها گفت: بار دیگر باید میدان را پرشورتر کنیم و حضور مردم را به رخ دشمنان داخلی و خارجی بکشیم.

وی بابیان اینکه مردم بافرهنگ و هوشیار ما در صحنه‌های حساس از ارزش‌هایی دفاع می‌کنند،افزود: مردم برای ارزش‌ها یک که برای آن خون داده شده پاسداری خواهند کرد.