به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری‌نژاد ظهر شنبه در جلسه ستاد هفته فرهنگی شهرستان اظهار کرد: هفته فرهنگی آستانه‌اشرفیه پیشنهادی مردمی است که در شرایط کنونی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی و معرفی ظرفیت‌های شهرستان باشد.

فرماندار آستانه‌اشرفیه افزود: این هفته فرهنگی با هدف معرفی داشته‌ها و توانمندی‌های شهرستان و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، گروه‌های مردمی، اصحاب رسانه و فرهیختگان برگزار می‌شود.

هفته فرهنگی؛حرکتی مردمی برای معرفی هویت آستانه‌اشرفیه است

حیدری نژاد با بیان اینکه هفته فرهنگی یک برنامه صرفاً اداری نیست، گفت: این رویداد حرکتی مردمی برای شناساندن تاریخ، هویت، فرهنگ، محصولات و توانمندی‌های آستانه‌اشرفیه است و باید با مشارکت همه اقشار جامعه برگزار شود.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی افزود: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها برنامه‌های پیشنهادی خود را ارائه دهند تا با پرهیز از موازی‌کاری، برنامه‌ای شایسته و درخور مردم شهرستان طراحی و اجرا شود.

فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه هفته فرهنگی آستانه‌اشرفیه از ۲۱ تا ۲۷ شهریورماه برگزار می‌شود ، ادامه داد:دراین هفته هر روز آن به یکی از موضوعات مهم هویتی و ظرفیت‌های شهرستان اختصاص خواهد داشت.

حیدری نژاد عناوین روزهای این هفته را شامل «آستانه‌اشرفیه؛ میراث فرهنگی و آینده‌سازان»، «آستانه‌اشرفیه و هویت مذهبی»، «آستانه‌اشرفیه و دفاع مقدس»، «آستانه‌اشرفیه و کشاورزی»، «آستانه‌اشرفیه و ورزش»، «آستانه‌اشرفیه و فرهنگ محیط زیست» و «روز آستانه‌اشرفیه» اعلام کرد.

۲۷ شهریور؛ روز آستانه‌اشرفیه معرفی می‌شود

وی با اشاره به اینکه ۲۷ شهریورماه همزمان با سالروز تأسیس شهرداری، به‌عنوان روز آستانه‌اشرفیه معرفی خواهد شد، اظهار کرد: برای این روز برنامه‌های ویژه‌ای پیش‌بینی شده و تلاش می‌شود از مفاخر، فرهیختگان، علما، هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌های فرهنگی شهرستان دعوت و تجلیل شود.

فرماندار آستانه اشرفیه آشنایی نسل جوان با تاریخ، هویت و شخصیت‌های اثرگذار شهرستان را از اهداف مهم این رویداد دانست و گفت: معرفی میراث فرهنگی، ظرفیت‌های مذهبی، نقش مردم در دفاع مقدس، توانمندی‌های کشاورزی، استعدادهای ورزشی و ظرفیت‌های محیط زیستی می‌تواند به تقویت هویت اجتماعی و امیدآفرینی در جامعه کمک کند.

وی با اشاره به نقش اصحاب رسانه در اطلاع‌رسانی برنامه‌های هفته فرهنگی گفت: پیشنهاد می‌شود نشست مشترکی میان رؤسای ادارات و اصحاب رسانه برگزار شود تا برنامه‌های مصوب به اطلاع مردم برسد و زمینه مشارکت عمومی در این رویداد فراهم شود.

حیدری نژاد افزود:هفته فرهنگی باید نماد وحدت، وفاق، همبستگی و شادی مردم باشد و با استفاده از حداقل امکانات و حداکثر ظرفیت‌ها، زمینه معرفی بهتر شهرستان و گام برداشتن در مسیر توسعه و آبادانی آن را فراهم کند.

وی ادامه داد: امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، نهادها، گروه‌های مردمی، فرهیختگان و رسانه‌ها، این هفته فرهنگی به‌صورت شایسته برگزار و به‌عنوان یک رویداد ماندگار برای آیندگان ثبت شود.