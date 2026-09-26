کشف سیگار قاچاق در سمنان؛ محموله ۳۰ میلیاردی توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عجم ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان با اشاره به اقدامات پلیس در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: مأموران پلیس با اجرای طرح‌های کنترلی و پایش محورهای مواصلاتی، خودروهای عبوری را تحت رصد قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان ادامه داد: مأموران در بازرسی قانونی از بار این کامیونت، ۲۱۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق را که به صورت ماهرانه جاسازی شده بود، کشف کردند.

عجم ارزش این محموله قاچاق را برابر نظر کارشناسان بیش از ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.