۳۲۹ هزار نخ سیگار قاچاق در آران و بیدگل کشف شد

سرهنگ قدرت‌الله صالحان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان آران و بیدگل در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و در پی انجام اقدامات اطلاعاتی، از انتقال محموله‌ای از کالای قاچاق توسط یک دستگاه خودروی سمند مطلع شدند و موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی ابراز کرد: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، خودروی مورد نظر را در یکی از معابر سطح شهر شناسایی و طی عملیاتی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو، ۳۲۹ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار قاچاق کشف شد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده در این زمینه خاطرنشان کرد: راننده خودرو پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.