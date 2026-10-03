به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار هوشنگ جمشیدی، جانشین فرماندهی سپاه قمر بنی‌هاشم علیه السلام، با تقدیر از حضور فعال اقشار مختلف مردم و مسئولان در برگزاری کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان و همچنین بیش از ۲۰۰ شب اجتماعات پرشور مردمی، گفت: جان‌فدایان و مردم مبعوث واژه‌های پرمعنایی برای نقش آفرینی بی‌بدیل ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی و غیور مردان و شیرزنان استان ولایت مدار چهارمحال و بختیاری است.

وی افزود: در راستای لبیک به فرامین رهبر معظم انقلاب و تجدید بیعت با آرمانهای والای معمار کبیر انقلاب و امام شهیدمان، رزمایش بزرگ ۳۰ هزار نفری جان فدایان بام ایران برگزار می شود.

سرهنگ جمشیدی افزود: این رزمایش روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه همزمان با سفر تاریخی رهبر شهید به استان چهارمحال و بختیاری راس ساعت ۱۵:۰۰ در سراسر استان با شعار #لبیک_یاخامنه‌ای برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: محل برگزاری رزمایش جان فدایان بام ایران در شهرکرد مرکز استان نیز؛ بلوار آیت الله کاشانی، حدفاصل چهارراه فارابی تا میدان معلم (کاشانی شرقی) می باشد.

وی در پایان از اقشار مختلف مردم و بسیجیان و دلسوزان ایران اسلامی خواست برای ثبت نام و سازماندهی حضور در رزمایش به پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج سراسر استان مراجعه کنند.