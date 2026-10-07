سعیدی: رزمایش «جانفدا» عرصه تبدیل روحانی تئوریک به مبلغ عملیاتی است

حجت‌الاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برپایی رزمایش ۳۰ هزار نفری «جان‌فدایان بام ایران» در سراسر استان چهارمحال و بختیاری حضور مردمی را ضرورتی برای پیوند میان صفوف «جامعه» و حفظ اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: از منظر استراتژیک، این حضور در واقع از روایت‌های بیگانه جلوگیری کرده و سپر دفاعی در برابر جنگ‌ نرم و ترکیبی دشمن است.

مدیر حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه روزی خط مقدم ما جبهه‌های جنوب و خوزستان و کردستان بود، ادامه داد: امروز اما سنگر خیابان، خط مقدم است که این جبهه هم باید صیانت شود و هم روز به روز باید از نظر کمی افزایش پیدا کند و همگان وظیفه خود بدانند که شرکت کنند.

نقش علما و روحانیون در تقویت سنگر خیابان

سعیدی در پاسخ به پرسشی درباره نقش علما و روحانیون در تقویت سنگر خیابان، افزود: به نظر می‌رسد علما و روحانیت باید بازتعریفی از پیوند دین و نیازهای روز جامعه ارائه کنند تا بدین وسیله علاوه بر جلوگیری از شکاف نسلی بین صفوف جامعه اتحاد و انسجام بیشتری را ایجاد کنند. روحانیت باید از طریق ابزارهای دیجیتال و ساختارهای نوین، پیام‌های ارزشی و مذهبی و انقلابی را به لایه‌های اجتماعی منتقل کند و امروز یکی از این پیام‌های ارزشی، تبیین ضرورت حضور مردم در اجتماعات و میادین به صورت گسترده است.

این استاد حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری در پاسخ به این پرسش که برنامه جانفدا و نمایش خیابانی ظرفیت مردمی چه اثرات و برکاتی در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن دارد، گفت: رزمایش «جانفدا» و نمایش‌های خیابانی با بهره‌گیری از هنرِ زنده و تعامل مستقیم، ابزاری قدرتمند در مواجهه با جنگ ترکیبی است. این دست برنامه‌ها با شکستن دیوار میان «حوزه/مسجد» و «جامعه» و نهادهای مذهبی، فضای بی‌طرفی برای جذب توده‌های خنثی یا آسیب‌دیده را فراهم می‌کند.

رزمایش «جانفدا» مانع از نفوذ روایت‌های جعلی دشمن می‌شود

سعیدی ادامه داد: به علاوه رزمایش جانفدا و نظیر آن از طریق «نمایشگری»، مفاهیم پیچیده و ایمنیِ عقاید را به زبان ساده و عاطفی منتقل کرده و مانع از نفوذ روایت‌های جعلی دشمن در لایه احساسات می‌شوند.

وی افزود: کارکرد سوم این برنامه‌ها این است که با ایجاد «هیاهوی مثبت» در فضای عمومی، کنجکاوی نسل جدید را تحریک کرده و از انزوای مذهبی جلوگیری می‌کند. این حرکت همچنین باعث «بومی‌سازی مقاومت» می‌شود تا ارزش‌ها از حالت انتزاعی خارج و با واقعیت‌های روز مردم عجین گردند.

مدیر حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در نهایت، این برنامه‌ها با تقویت «تاب‌آوری اجتماعی»، انسجام میان مرجعیت و مردم را بازسازی کرده و اثر ضربات روانی و فرهنگی دشمن را خنثی می‌کنند.

کنش‌گری روحانیت جانفدا در سنگر خیابان

سعیدی با تأکید بر نقش‌آفرینی پررنگ روحانیون و طلاب چهارمحال و بختیاری در رزمایش جانفدایان بام ایران، تصریح کرد: رزمایش «جانفدا» را می‌توان یک عملیات آمادگی استراتژیک برای روحانیون دانست که چندین هدف برای آن می‌توانیم ذکر کنیم.

وی اظهار کرد: پرسش اینجاست که چرا رزمایش جانفدا در ایران اسلامی برگزار می‌شود که نخست باید به «مواجهه با بحران‌های نوین» اشاره کنم و روحانیون باید با چالش‌های عصر جدید از جمله جنگ نرم و شبهات دیجیتال در کنار نگاه سنتی، با رویکردی عملیاتی نیز ورود پیدا کنند و مردم ببینند آنها که بر منبر سخن می‌گویند و سخن حق را هم بیان می‌کنند در میدان عمل نیز پیش‌قراول هستند.

سعیدی با یادآوری اینکه رزمایش جانفدا نماد پیوند علم و عمل است که روحانیت آن را در میدان به منصه ظهور می‌رساند، گفت: «آمادگی برای مدیریت بحران» از مهم‌ترین اهداف این رزمایش است و روحانیون باید در شرایط حساس اجتماعی یا سیاسی، نقش هدایت‌گر و آرام‌بخش را با توانمندی کامل ایفا کنند.

مدیر حوزه‌های علمیه استان با تأکید بر «انسجام‌بخشی و هم‌افزایی» به عنوان کارکرد دیگری از رزمایش جانفدا، بیان کرد: ایجاد شبکه ارتباطی میان روحانیون استان برای هماهنگی در برنامه‌های کلان تبلیغی رزمی، تغییر رویکرد از «سخن‌گویی» به «مواجهه» و انتقال از حالت سخنرانی صرف به حالت پاسخگویی هوشمندانه به شبهات و نیازهای روز جامعه در عمل و میدان و نیز آمادگی برای نقش‌آفرینی اجتماعی در میدان و عمل از دیگر اهداف این برنامه است.

سعیدی گفت: رزمایش جانفدا تلاشی است برای تبدیل «روحانی تئوریک» به «مبلغ عملیاتی و آماده‌به‌خدمت» در مواجهه با چالش‌های پیش روی جامعه و حوزوی است.