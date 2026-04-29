دشمن در محاسبات خود مقابل ایران دچار اشتباه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر بابااحمدی عصر چهارشنبه در رزمایش جانفدا در شهرکرد اظهار کرد: دشمن در طول سال‌های انقلاب همواره به دنبال تسلیم کردن ملت ایران بوده اما به لطف حضور مردم، هرگز به هدف خود نرسیده است.

وی با اشاره به جنگ‌های تحمیلی سال گذشته مانند جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه رمضان، خاطرنشان کرد: دشمن در این جنگ‌ها دچار سه خطای بزرگ محاسباتی شد؛ اولین خطا، دست کم گرفتن توان نظامی جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت بود در حالی که ما شاهد اقتدار حزب‌الله، انصارالله یمن، مقاومت عراق و نیروهای مسلح ایران بودیم.

سردار بابااحمدی افزود: دومین خطای دشمن، فهم غلط از انسجام ملت ایران بود؛ دشمن گمان می‌کرد اختلافات سلیقه‌ای باعث چنددستگی شده اما دید که همه ملت تحت ولایت رهبری یکپارچه و متحد هستند.

مسئول بسیج مساجد و محلات کشور سومین خطای دشمن را سرمستی از توان نظامی خود عنوان کرد و گفت: دشمن فکر می‌کرد با بالگردها، جنگنده‌های اف۳۵ و ناوهای آمریکایی می‌تواند ایران را تسلیم کند اما شما دیدید که در همین استان، بالگردهای آمریکا توسط عشایر قهرمان هدف‌گیری شد و ناوهای دشمن هزاران مایل فرار کردند؛ امروز دشمن التماس می‌کند از تنگه هرمز استفاده کند.

مسئول بسیج مساجد و محلات کشور با بیان اینکه ریشه این خطاها در تابعیت آمریکا از رژیم صهیونیستی است، تصریح کرد: امروز نتانیاهو آمریکا را اداره می‌کند و این رژیم ضدبشریت، در تمام اهداف خود از جمله انزوای بین‌المللی ایران شکست خورده و خود آمریکا امروز در دنیا منزوی شده است.

سردار بابااحمدی با اشاره به برکات جنگ ۴۰ روزه رمضان گفت: دو اتفاق مهم رخ داد؛ اول اینکه دنیا جرأت مقابله با استکبار را پیدا کرد و دوم اینکه ملت‌های اسلامی از حکام خود، خواهان حذف پایگاه‌های آمریکا شدند.

وی اضافه کرد: رمز پیروزی ما سه عامل است: ایمان به خدا و اسلام ناب، اتحاد و همبستگی ملی، و ولایت که محور این اتحاد است ما به قله کمال انسانی نزدیک شده‌ایم و ان‌شاءالله ملت ایران فاتح این قله خواهد بود.