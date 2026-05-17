خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ مدت زیادی از حماسه بختیاریهای برنو به دوش در لردگان در جریان جنگ رمضان نمیگذرد که این صحنه ماندگار بار دیگر ثابت کرد همه ایرانیان نسبت به خاک و سرزمین خود تعصب دارند و حاضرند در راه دفاع از خاک خود، جان خود را فدا کنند. همچنان که در جریان نفوذ هواگردهای دشمن به خاک پاک میهنمان در مرکز کشور و آسمان لردگان، شاهد بودیم که بختیاریهای غیور با تفنگ برنوی خود حماسه آفریدند و صحنههای تاریخی از مقابله با هواپیماهای دشمن را خلق کردند.
۷۷ شب است که لردگانیها دوش به دوش ملت مبعوث ایران در میعادگاه شبانه حاضر میشوند و در خونخواهی رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان و بیعت با رهبر ثالث انقلاب خیابانگردی میکنند. این مردم وفادار و انقلابی در همه صحنهها ثابت کردند که تا پای جان از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دفاع میکنند و پای کار میهن هستند. این مردم همتباران شیخ عبدالله نجفی بختیاری، همان «شیخ پیاده»، عارف و زاهد معرفاند که با وجود ارثیه عظیم و دارایی فراوان، زندگی مادی خود در لردگان را رها و همه اموالش را وقف راه عشق و ولایت کرد و خود بیش از پنجاه بار با پای پیاده به زیارت ائمه معصومین (ع) مشرف شد.
در گفتگویی با روحالله شهبازی، دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شهرستان لردگان، قاری و مداح برجسته و فعال فرهنگی و اجتماعی شهرستان از حال و هوای اجتماعات مردمی جنگ رمضان در این دیار جویا شدیم که این گفتگو از نگاه خوانندگان گرامی میگذرد.
* از حال و هوای لردگان در جنگ تحمیلی سوم بگویید که تجمعات مردمی شبانه در شهرکرد چگونه شکل گرفت.
با آغاز حملات دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی به کشورمان، قرارگاه مردمی جنگ رمضان با محوریت امام جمعه و حضور جمعی از فعالان مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و گروههای مؤثر همچون هیئات مذهبی، گروههای جهادی، فعالان قرآنی، مداحان و هنرمندان انقلابی و ... در شهرستان لردگان تشکیل شد. تجمعات مردمی شبانه با محوریت مساجد شکل گرفت و در هر محله از مجموع قریب به ۳۵ محله لردگان و روستاهای نزدیک، یک رابط مشخص شد که این تجمعات مردمی را راهبری کند.
در ادامه شکلهای دیگری از راهبری تجمعات مردمی شبانه در محلات را پی گرفتیم که هر قالب تا حداقل ۱۰ شب اجرا شد. از بدو جنگ تا کنون ۷۷ شب حماسه و اقتدار مردمی در حمایت از میهن و انقلاب اسلامی، خونخواهی امام خامنهای و شهدای جنگ رمضان و تجدید بیعت با امام جدید انقلاب برگزار شده است و این بعثت مردمی تا هر زمان که لازم باشد، ادامه خواهد داشت.
* در تجمعات مردم لردگان در جنگ رمضان، مساجد محور این حرکتها بودند، در این خصوص توضیحی دارید؟
مساجد در جنگ رمضان به صورت شبانهروز فعال بودند و درهای همه مساجد تا ۱۴ فروردین برای پذیرایی از میهمانان و مسافران خاصه کسانی که از شهرهای خط مقدم جنگ همچون تهران و اصفهان به لردگان میآمدند یا از این منطقه عبور میکردند، باز بود و تمام امکانات اسکان در اختیار این افراد قرار میگرفت. فعالان مسجدی همچنین در طول شب گشتهای اطلاعاتی و امنیتی در سطح شهر و شهرستان داشتند که موارد مشکوک بررسی میشد.
تمامی اجتماعات شهرستان در قریب به چهل روز اول، با محوریت مساجد برگزار شد یعنی حرکت جمعیت تجمعکنندگان از مبدأ یک مسجد به مقصد مسجدی دیگر طراحی میشد. برنامههایی اعم از مداحی و سخنرانی، سرود و رجزخوانی در مسجد مقصد پیشبینی میشد و مردم استفاده میکردند. در واقع طی این مدت، این اجتماعات شبانه هر شب با میزبانی یک مسجد که مقصد بود انجام میگرفت.
* طراحی حرکت مردم در اجتماعات شبانه در شبهای بعدی چگونه بود؟
بعد از شب چهلم، حرکت مردم از مصلی اولی الامر (ع) به سمت گلزار شهدای لرگان طراحی شد و مردم بعد از نیم ساعت پیادهروی در جوار شهدای والامقام مستقر میشدند و از برنامهها استفاده میکردند. این برنامهها به محلات واگذار شده و خود محلات داعیهدار چینش برنامهها و تعیین مجری، سخنران، رجزخوان، گروههای سرود، شعارگو و مداح و ... هستند. این امر بر شور و شکوه محافل شبانه مردم افزوده است و خوشبختانه با وجود قریب به ۸۰ شب اجتماع بیوقفه، مردم خسته نشدند و همچنان مجاهدنه و خالصانه پای کار انقلاب هستند.
* در خصوص فعالیت موکبهای سطح شهر در دل اجتماعات شبانه مردم توضیح دهید.
قریب به ۴۰ موکب در سطح شهرستان و روستاهای اطراف به همت مجموعههای دولتی و مردمی مستقر بوده و قریب به ۲۰ موکب مربوط به مسیر اصلی راهپیمایی از مصلی تا گلزار شهدا است که در خیابان به خدمترسانی به مردم مشغولاند. این موکبها از محل نذورات مردمی اداره میشود.
حوزه علمیه خواهران و برادران نیز ظرفیت مجموعه خود را پای کار آوردند و مبلغان طرح امین حوزههای علمیه به برپایی برنامهها با محوریت جهاد تبیین و روشنگری در مواکب خود میپردازند.
این موکبها طیف وسیعی از فعالیتها و خدمات از پذیرایی گرفته تا جمعآوری کمکهای نقدی و غیرنقدی مردمی در قالب طرح همدلی و مواسات، ایستگاههای نقاشی و بازی و سرگرمی کودکان و نوجوانان، برنامههای تبیینی و بصیرتی و سیاسی، آموزش کمکهای اولیه، آموزش اسلحه، خدمات مشاورهای موکب دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و ... ارائه میدهند.
اغلب این موکبها به همت گروههای مردمی به صورت خودجوش و بدون هیچگونه فراخوان یا دعوتی برپا شده و جهادگران گروههای جهادی، فعالان فرهنگی و قرآنی، هیئات مذهبی، بسیجیان و ... هر شب پای کار هستند. بعد از تقاضاهایی که داشتیم، فضا برای این افراد مهیا و داربستهای فلزی و نور و روشنایی برای برپایی موکبها نصب شد. علاوه بر بالغ بر ۲۰ موکب در مسیر اصلی، موکبهای متعدد دیگری در میادین و چهارراههای شهر مستقر هستند و فعال هستند.
* بانوان چه نقشی در افزایش شکوه تجمعات مردمی دارند.
باید گفت که بانوان محور خانواده هستند و لذا نقش اول و اصلی را در سوق دادن خانواده به خیابان و شکلگیری تجمعات باشکوه دارند. به علاوه، بانوان در راهبری برنامههای فرهنگی و اجتماعی در قالب موکبها کنشگری بسیار فعالانه و پررنگی دارند. برخی شبها از جمله شب میلاد حضرت معصومه (س)، بانوان و دختران مجری تمام آیتمهای برنامه هستند و این رویکرد نیز استقبال خوب بانوان را در پی داشته است.
مبلغات امین حوزه علمیه خواهران موکب بزرگی را برپا کردند که بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء تا پاسی از شب در عرصههای مختلف تبیینی از برپایی جلسات سخنرانی روشنگرانه تا پاسخگویی به شبهات، پاسخ به پرسشهای احکام، مشاوره و روانشناسی و ... میپردازند. چندین موکب دیگر نیز با محوریت بانوان فعال است که نقش مهم بانوان را در این حماسه مردمی نشان میدهد.
* در راستای تبیین و روشنگری و نیز مطرح کردن مطالبات مردم در اجتماعات مردمی چه تمهیداتی اتخاذ شده است.
سخنرانان و مقامات کشوری، استانی و شهرستانی، اساتید حوزه و دانشگاه و مبلغان و روحانیون مردمی در این برنامه حضور دارند که هر شب به مدت یک ربع به تبیین مسائل سیاسی و تشریح آخرین وضعیت جنگ و میدان و یا تبیین پیامهای رهبر ثالث انقلاب اسلامی میپردازند.
مردم هم غالباً مطالبات اقتصادی و معیشتی دارند که دغدغهها و مطالبات آنان به طرق مختلف جمعآوری و به مسئولان انتقال داده میشود.
* اخیراً اقدامات دادستانی لردگان در برخورد با محتکران و گرانفروشان در شهرستان، موجی از امید و نشاط را در بین مردم ایجاد کرده است، در این خصوص بیشتر توضیح بدهید.
از ۱۰ روز قبل با انتصاب دادستانی جدید که از نیروهای خدوم و انقلابی شهرستان است، مبارزه با مصادیق فساد اقتصادی با رویکردی جدیتر از قبل در دستور کار این نهاد قرار رفت. دادستان در جلسه قرارگاه جنگ رمضان و با حضور مسئولان شهرستانی اعلام کرد که مطالبات اقتصادی مردمی و مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت کاری دارد و از مسئولان خواست نظارتها را بیشتر و مصادیق فساد را معرفی کنند تا برخورد شود.
در این راستا، در طی این ۱۰ روز قریب به ۳۰ فروشگاه در لردگان به علت تخلفات، پلمپ شد و تعدادی از متخلفان نیز تذکر گرفتند و یا پروندههای آنان به دادسرا و تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.
این برخوردهای محکم و قاطع باعث خوشحالی و امیدافزایی مردم شده و پیامهای حمایت از این اقدامات مسئولان و دستگاههای نظارتی را در پلاکاردها و دستنوشتهها در جریان اجتماعات مردمی به نمایش میگذارند.
* در خصوص کنشگری نوجوانان و جوانان لردگانی در تجمعات مردمی چه سخنی دارید.
نوجوانان و جوانان به صورت خودجوش و با ذوق و شوق فراوان اعلام میکنند که دوست دارند در این برنامهها کاری کنند و نقشی بر عهده گیرند. در این راستا پویش «گروه فرهنگی رزمی شهید ظفر خالدی» تشکیل شده است که با مشارکت نوجوانان پسر ۱۴ تا ۱۸ سال از یک هفته قبل در تجمعات مردمی شبانه اجرا میشود. تا کنون ۴۰۰ نوجوان به این پویش پیوستند و این نوجوانان در یک جلسه توجیهی شرکت کردند و در بخشهای رزمی، فرهنگی و هنری سازماندهی شدند. یک دوره فشرده دو هفتهای شامل دفاع شخصی، عبور از موانع، اسلحه شناسی، رزم شبانه و ... برای نوجوانان در نظر گرفتیم. این دوره جهت آمادهسازی نوجوانان برای حوادث احتمالی آینده پیشبینی شده است که در بستر مساجد و محلات کنشگری خواهند داشت.
* دیدگاه و برداشت خودتان را درباره بعثت مردمی در جنگ تحمیلی سوم بگویید.
این حماسه مردمی تعبیر عملی کلام رهبر شهیدمان است که فرمودند این ملت کار را تمام خواهند کرد. خدای سبحان از سر لطف و عنایتش به بشریت، پیامبرانی را مبعوث کرد تا هدایتگر انسانها باشند و راه روشن کمال و سعادت را نشان دهند. بعثت امروز مردم مقتدر و عزتمند ایران نیز جز لطف و عنایت الهی نیست که اگر خطری متوجه نهضت اسلامی شد، این ملت مبعوث کار را تمام خواهند کرد. این مردم مثل ۴۷ سال گذشته، صحنه را خالی نگذاشتند بلکه خالصانه و مجاهدانه در سرما و گرما و در زیر برف و باران آمدند و فرموده رهبر جوان انقلاب را لبیک گفتند.
معتقدم این بعثت مردمی فقط خاص قشر انقلابی و مذهبی نیست بلکه طیف وسیع جامعه از هر قشر و با هر دیدگاهی حتی کسانی را شامل میشود که شاید به ظاهر اعتقادی به انقلاب اسلامی ندارند. اقشار گوناگون جوانان از هر تفکری جذب این خروش و رستاخیز مردمی شدند و بسیاری از نگاهها نسبت به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تغییر کرده است که اینها جز لطف و عنایت پروردگار نیست.
همه قلبها برای ایران میتپد و گواه این ادعا، بالغ بر ۳۰ میلیون جانفدا است که جلوههای باشکوهی از شجاعت و شهامت و شهادت در راه میهن اسلامی را به نمایش میگذارند. اجتماع جانفدایان در لردگان یکی از برنامههای بزرگ و باشکوه استان بود که این اجتماع بزرگ و باعظمت بهنظرم در تاریخ لردگان بینظیر بود.
