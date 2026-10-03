به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، عصر شنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از یک هتل آپارتمان در شهر کرمان در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمان در حوزه گردشگری و به‌طور خاص گردشگری سلامت، گفت: فعالیت یک مجموعه قدرتمند در حوزه گردشگری سلامت با عملکردی که ارائه شده، ارزشمند است و می‌توان از این تجربه و توان برای تداوم مسیر توسعه گردشگری در کرمان بهره گرفت.

وی افزود: در کرمان نیازمند توسعه زیرساخت‌های گردشگری و همچنین برنامه نرم‌افزاری برای جذب گردشگر هستیم.

طالبی، با تأکید بر ضرورت ایجاد زنجیره مورد نیاز برای تقویت گردشگری سلامت ادامه داد: فعالان این حوزه تجربه خوبی در این زمینه دارند و می‌توانند برای توسعه این فضا کمک کنند.



وی همچنین گفت: در ماه‌های آینده و با شرایط جدیدی که در کشور ایجاد خواهد شد، فرصت حضور حتی گردشگران خارجی هم در استان کرمان فراهم می‌شود.

استاندار کرمان با اشاره به برخورداری استان کرمان از پنج فرودگاه فعال، این ظرفیت را زمینه‌ای برای جذب گردشگر دانست و اظهار کرد: کرمان توانمندی بالایی در ارائه خدمات درمانی و سلامت دارد و می‌تواند به یکی از قطب‌های جذب گردشگر خارجی سلامت تبدیل شود.