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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶

طالبی: کرمان به یکی از قطب‌های برتر خدمات درمانی کشور تبدیل می‌شود

طالبی: کرمان به یکی از قطب‌های برتر خدمات درمانی کشور تبدیل می‌شود

کرمان- استاندار کرمان گفت: تلاش می‌کنیم ضمن رفع مشکلات موجود، کرمان را به یکی از قطب‌های برتر ارائه خدمات پزشکی کشور و مقصدی برای گردشگری سلامت تبدیل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پنجشنبه شب در جشن حکیم به مناسبت روز پزشک، با قدردانی از تلاش‌های جامعه پزشکی و فعالان حوزه سلامت گفت: در این مراسم حضور یافتم تا از کسانی که برای مردم وقت و انرژی می‌گذارند، برای توسعه سلامت استان تلاش و در مسیر رساندن کرمان به قله‌های سلامت کشور و رونق گردشگری سلامت گام برمی‌دارند، ادای احترام کنم.

وی افزود: امیدواریم با تکیه بر روحیه خوب و ظرفیت‌های بخش سلامت و در سایه حمایت‌ها و پشتیبانی‌های انجام‌ شده، بتوانیم بر بخشی از مشکلات موجود در حوزه سلامت غلبه کنیم.

استاندار کرمان ادامه داد: استان کرمان از نیروی انسانی توانمند و متخصصی برخوردار است که علاقه زیادی برای اعتلای نام کرمان و ارتقای سطح سلامت استان دارند و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کنیم تا کرمان به یکی از قطب‌های برتر ارائه خدمات پزشکی در کشور تبدیل شود.

طالبی: کرمان به یکی از قطب‌های برتر خدمات درمانی کشور تبدیل می‌شود

طالبی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های درمانی گفت: در زمینه توسعه فضاهای مورد نیاز بخش درمان، دهکده سلامت و سایر اماکن مورد نیاز برای تسهیل ارائه خدمات به مردم، اقدامات مختلفی انجام شده و برنامه‌های ویژه‌ای نیز در استان در حال پیگیری است.

وی همچنین به مشکلات داروسازان و داروخانه‌ها، از جمله مطالبات آنها از بیمه‌ها، اشاره کرد و افزود: در این زمینه نیز اقدامات و پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

استاندار کرمان خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های ویژه استان کرمان استفاده از شرکت‌های توزیع داروی مورد اعتماد و حمایت از شرکت‌های توزیع دارو است تا بخشی از مشکلات موجود و مشکلاتی که در گذشته در این حوزه وجود داشته، برطرف شود.

کد مطلب 6929978

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