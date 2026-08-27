به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پنجشنبه شب در جشن حکیم به مناسبت روز پزشک، با قدردانی از تلاشهای جامعه پزشکی و فعالان حوزه سلامت گفت: در این مراسم حضور یافتم تا از کسانی که برای مردم وقت و انرژی میگذارند، برای توسعه سلامت استان تلاش و در مسیر رساندن کرمان به قلههای سلامت کشور و رونق گردشگری سلامت گام برمیدارند، ادای احترام کنم.
وی افزود: امیدواریم با تکیه بر روحیه خوب و ظرفیتهای بخش سلامت و در سایه حمایتها و پشتیبانیهای انجام شده، بتوانیم بر بخشی از مشکلات موجود در حوزه سلامت غلبه کنیم.
استاندار کرمان ادامه داد: استان کرمان از نیروی انسانی توانمند و متخصصی برخوردار است که علاقه زیادی برای اعتلای نام کرمان و ارتقای سطح سلامت استان دارند و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کنیم تا کرمان به یکی از قطبهای برتر ارائه خدمات پزشکی در کشور تبدیل شود.
طالبی، با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه زیرساختهای درمانی گفت: در زمینه توسعه فضاهای مورد نیاز بخش درمان، دهکده سلامت و سایر اماکن مورد نیاز برای تسهیل ارائه خدمات به مردم، اقدامات مختلفی انجام شده و برنامههای ویژهای نیز در استان در حال پیگیری است.
وی همچنین به مشکلات داروسازان و داروخانهها، از جمله مطالبات آنها از بیمهها، اشاره کرد و افزود: در این زمینه نیز اقدامات و پیگیریهای لازم در حال انجام است.
استاندار کرمان خاطرنشان کرد: یکی از برنامههای ویژه استان کرمان استفاده از شرکتهای توزیع داروی مورد اعتماد و حمایت از شرکتهای توزیع دارو است تا بخشی از مشکلات موجود و مشکلاتی که در گذشته در این حوزه وجود داشته، برطرف شود.
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