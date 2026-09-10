به گزارش خبرگزاری مهر، سید موید محسننژاد، که به همراه دستیار ویژه استاندار و رئیس اداره اوقاف و امور خیریه از بیمارستان تاریخی مرسلین کرمان بازدید می کرد با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیت بنگاههای بزرگ اقتصادی، منابع مالیاتی و ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم توسعه کشور برای مرمت، احیا و ساماندهی ابنیه تاریخی گفت: بناهای وقفی، علاوه بر ارزشهای تاریخی، معماری و فرهنگی، دارای جایگاه ویژهای در نظام وقف و نیت واقف هستند و ساماندهی و بهرهبرداری از این بناها باید بهگونهای انجام شود که ضمن حفاظت از اصالت و هویت تاریخی اثر، در مسیر تحقق نیت واقف و ایجاد منفعت عمومی قرار گیرد.
وی افزود: بیمارستان تاریخی مرسلین یکی از بناهای ارزشمند کرمان است که میتواند با تعریف یک الگوی مناسب برای مرمت، احیا و بهرهبرداری، به نمونهای موفق از همافزایی میان میراثفرهنگی، اوقاف، بخش خصوصی و مجموعههای اقتصادی تبدیل شود، در این مسیر رعایت ضوابط میراثفرهنگی و حفظ ساختار و هویت تاریخی بنا، در کنار تامین منافع اجتماعی و اقتصادی آن و برآورده شدن نیت واقف از اهمیت ویژهای برخوردار است.
محسننژاد، با اشاره به ظرفیت سرمایهگذاران بخش خصوصی برای احیا بیمارستان مرسلین گفت: حضور سرمایهگذار و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی میتواند زمینه لازم برای تامین منابع، مرمت و تجهیز این مجموعه را فراهم کند و در نهایت، بهرهبرداری هدفمند از بنا را در حوزههای مرتبط با گردشگری، بهویژه گردشگری سلامت، امکانپذیر سازد.
مدیر کل میراثفرهنگی کرمان در ادامه بیان کرد: کرمان از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه گردشگری سلامت برخوردار است و احیا بناهای تاریخی واجد ظرفیت در این حوزه میتواند علاوه بر حفاظت از میراث معماری، به توسعه زیرساختهای گردشگری، افزایش ماندگاری گردشگران، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد محلی کمک کند، بیمارستان مرسلین نیز میتواند با یک طرح جامع و کارشناسی، بخشی از این زنجیره را شکل دهد.
وی اظهار کرد: رویکرد ادارهکل میراثفرهنگی کرمان در خصوص بناهای تاریخی، صرفا حفظ کالبد بنا نیست، بلکه تلاش میکنیم با تعریف کاربریهای متناسب و پایدار، این آثار را به چرخه زندگی اجتماعی و اقتصادی بازگردانیم، در مورد بناهای وقفی نیز این رویکرد باید با حفظ شان وقف، رعایت نیت واقف و ایجاد ارزش افزوده برای جامعه همراه باشد.
محسننژاد، در پایان خاطرنشان کرد: سامان دهی بیمارستان تاریخی مرسلین نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاههای مرتبط و استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای قانونی، مالی و سرمایهگذاری است و ادارهکل میراثفرهنگی کرمان آمادگی دارد در چارچوب ضوابط تخصصی، زمینه را برای تسهیل روند مرمت، احیا و بهرهبرداری از این بنای ارزشمند فراهم کند.
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