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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶

بهره‌گیری از ظرفیت فکری استعدادهای نوجوان برای توسعه پایدار کرمان

بهره‌گیری از ظرفیت فکری استعدادهای نوجوان برای توسعه پایدار کرمان

کرمان- استاندار کرمان گفت: از مشارکت فکری کودکان و نوجوانانی که از استعدادها و توانمندی‌های مختلف برخوردارند، برای بالندگی کودکان کرمان و ساختن آینده این سرزمین استفاده خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پنجشنبه شب در سومین رویداد فرهنگی اجتماعی «شادبادک» که به مناسبت هفته ملی کودک در میدان ارگ شهر کرمان برگزار شد، گفت: کرمان نیازمند تلاش و کوشش مسئولان برای ساختن آینده‌ای است که کودکان بتوانند با کمترین دغدغه، مسیر تحصیل و پرورش فکری خود را طی کنند و نیازهای آنان در زمینه‌های مختلف زندگی و اشتغال نیز مورد توجه و تأمین قرار گیرد.

وی افزود: از مشارکت فکری همه بچه‌هایی که امروز بیشتر از هر زمان دیگری از استعدادهای مختلف برخودار هستند، استفاده‌ می‌کنیم.

استاندار کرمان گفت: در مجموعه استانداری تلاش کردیم تا زمینه ارتباط خوب و مناسب را با کودکان و نوجوانان فراهم کنیم تا در کنار هم و مشارکت همه دستگاه‌های مسؤل در پرداختن به ابعاد مختلف زندگی کودکان؛ زمینه را برای بالندگی کودکان کرمان و آینده سرزمین فراهم کنیم.

کد مطلب 6972156

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