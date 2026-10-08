به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پنجشنبه شب در سومین رویداد فرهنگی اجتماعی «شادبادک» که به مناسبت هفته ملی کودک در میدان ارگ شهر کرمان برگزار شد، گفت: کرمان نیازمند تلاش و کوشش مسئولان برای ساختن آینده‌ای است که کودکان بتوانند با کمترین دغدغه، مسیر تحصیل و پرورش فکری خود را طی کنند و نیازهای آنان در زمینه‌های مختلف زندگی و اشتغال نیز مورد توجه و تأمین قرار گیرد.

وی افزود: از مشارکت فکری همه بچه‌هایی که امروز بیشتر از هر زمان دیگری از استعدادهای مختلف برخودار هستند، استفاده‌ می‌کنیم.



استاندار کرمان گفت: در مجموعه استانداری تلاش کردیم تا زمینه ارتباط خوب و مناسب را با کودکان و نوجوانان فراهم کنیم تا در کنار هم و مشارکت همه دستگاه‌های مسؤل در پرداختن به ابعاد مختلف زندگی کودکان؛ زمینه را برای بالندگی کودکان کرمان و آینده سرزمین فراهم کنیم.