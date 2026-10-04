به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در نشست جلسه هیئت امنای بنیاد کرمان‌شناسی که با حضور دبیرکل بنیاد ایران‌شناسی در تهران برگزار شد با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه کرمان‌شناسی گفت: کرمان را باید فراتر از یک جغرافیا و به‌عنوان یک تاریخ، تمدن و فرهنگ و مجموعه‌ای از تجربه‌های تاریخی و اجتماعی دید که بخش مهمی از هویت ایران را در خود جای داده است.

وی افزود: توسعه آینده کرمان باید بر شناخت درست گذشته و سرمایه‌های هویتی استان استوار باشد و از این منظر، «کرمان‌شناسی» بخشی از زیرساخت فرهنگی و حتی توسعه‌ای استان است.

استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده تاریخی و فرهنگی استان گفت: از تمدن‌های کهن و میراث ارزشمند جیرفت و تپه یحیی تا ارگ بم، باغ شاهزاده و مجموعه‌های تاریخی دیگر، مجموعه‌ای کم‌نظیر از آثار، شخصیت‌ها، بناها، آیین‌ها و روایت‌های تاریخی در کرمان وجود دارد که ظرفیت مطالعه و معرفی گسترده در سطح ملی و بین‌المللی را داراست.

وی همچنین بر ضرورت ثبت و مستندسازی میراث ناملموس استان تأکید کرد و گفت: گویش‌ها، آیین‌ها، موسیقی، ادبیات شفاهی، داستان‌ها و روایت‌های محلی، دانش بومی و سبک زندگی مردم کرمان، سرمایه‌هایی هستند که باید به‌صورت نظام‌مند ثبت و حفظ شوند.

طالبی، تدوین نقشه جامع کرمان‌شناسی را از دیگر اولویت‌ها دانست و افزود: باید مشخص شود چه منابع، اسناد، آثار، شخصیت‌ها، روایت‌ها و پژوهش‌هایی درباره کرمان وجود دارد، چه بخش‌هایی مطالعه شده و در چه حوزه‌هایی خلأ پژوهشی وجود دارد تا این نقشه بتواند مبنای برنامه‌ریزی بنیاد کرمان‌شناسی قرار گیرد.

وی همچنین بر توجه ویژه به تاریخ معاصر کرمان، دیجیتال‌سازی و دسترس‌پذیر کردن منابع کرمان‌شناسی، پیوند کرمان‌شناسی با گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های فناوری و ابزارهای نوین برای ارتباط با نسل جوان تأکید کرد.

استاندار کرمان با بیان اینکه کرمان‌شناسی نباید به فعالیتی محدود به جامعه تخصصی تبدیل شود، اظهار داشت: باید کرمان‌شناسی به یک جریان فراگیر علمی، فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود و نسل جدید نیز با استفاده از زبان و ابزارهای جدید، با تاریخ و فرهنگ این سرزمین ارتباط برقرار کند.

طالبی، تصریح کرد: بنیاد کرمان‌شناسی باید به یک مرجع علمی و معتبر برای شناخت کرمان تبدیل شود؛ مرجعی که هم در حوزه پژوهش و تولید دانش فعال باشد، هم اسناد و منابع را گردآوری و حفظ کند و هم این سرمایه فرهنگی را به جامعه معرفی کند.

وی با اعلام آمادگی استانداری کرمان برای حمایت از برنامه‌های بنیاد کرمان‌شناسی خاطرنشان کرد: استانداری در چارچوب ظرفیت‌ها و مسئولیت‌های خود، برای تقویت ارتباط بنیاد کرمان‌شناسی با دانشگاه‌ها، دستگاه‌های فرهنگی، شهرداری‌ها، مجموعه‌های اقتصادی و سایر نهادهای مرتبط و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر آمادگی دارد.

استاندار کرمان تأکید کرد: توسعه کرمان نباید صرفاً در شاخص‌های اقتصادی و عمرانی خلاصه شود؛ کرمان آینده باید در کنار توسعه‌یافتگی و برخورداری، صاحب هویت، فرهنگ و روایت تاریخی قدرتمند باشد.

در این نشست همچنین بر ضرورت استمرار همکاری بنیاد ایران‌شناسی و بنیاد کرمان‌شناسی، تقویت فعالیت‌های پژوهشی و مستندسازی، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فراهم کردن زمینه معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کرمان در سطح ملی و بین‌المللی تأکید شد.

همچنین موضوع احداث مجموعه فرهنگی با هدف استقرار و بهره‌مندی بنیاد ایران‌شناسی، مرکز اسناد و کتابخانه ملی و مرکز کرمان‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت و درباره الزامات و ظرفیت‌های اجرای این طرح تصمیم‌گیری شد.

برگزاری همایش «شناخت تاریخ، فرهنگ و هنر ایران»، برنامه‌ریزی برای بزرگداشت خواجوی کرمانی و توسعه همکاری‌های فرهنگی و علمی میان دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه دوشنبه تاجیکستان از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود و درخصوص نحوه پیگیری و اجرای این برنامه‌ها تصمیماتی اتخاذ شد.