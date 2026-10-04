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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

طالبی: بنیاد کرمان‌شناسی باید به مرجع علمی شناخت کرمان تبدیل شود

طالبی: بنیاد کرمان‌شناسی باید به مرجع علمی شناخت کرمان تبدیل شود

کرمان- استاندار کرمان با تأکید بر اینکه کرمان‌شناسی بخشی از زیرساخت فرهنگی و حتی توسعه‌ای این استان است، گفت: بنیاد کرمان‌شناسی باید به مرجعی علمی و معتبر برای شناخت کرمان تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در نشست جلسه هیئت امنای بنیاد کرمان‌شناسی که با حضور دبیرکل بنیاد ایران‌شناسی در تهران برگزار شد با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه کرمان‌شناسی گفت: کرمان را باید فراتر از یک جغرافیا و به‌عنوان یک تاریخ، تمدن و فرهنگ و مجموعه‌ای از تجربه‌های تاریخی و اجتماعی دید که بخش مهمی از هویت ایران را در خود جای داده است.

وی افزود: توسعه آینده کرمان باید بر شناخت درست گذشته و سرمایه‌های هویتی استان استوار باشد و از این منظر، «کرمان‌شناسی» بخشی از زیرساخت فرهنگی و حتی توسعه‌ای استان است.

استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده تاریخی و فرهنگی استان گفت: از تمدن‌های کهن و میراث ارزشمند جیرفت و تپه یحیی تا ارگ بم، باغ شاهزاده و مجموعه‌های تاریخی دیگر، مجموعه‌ای کم‌نظیر از آثار، شخصیت‌ها، بناها، آیین‌ها و روایت‌های تاریخی در کرمان وجود دارد که ظرفیت مطالعه و معرفی گسترده در سطح ملی و بین‌المللی را داراست.

وی همچنین بر ضرورت ثبت و مستندسازی میراث ناملموس استان تأکید کرد و گفت: گویش‌ها، آیین‌ها، موسیقی، ادبیات شفاهی، داستان‌ها و روایت‌های محلی، دانش بومی و سبک زندگی مردم کرمان، سرمایه‌هایی هستند که باید به‌صورت نظام‌مند ثبت و حفظ شوند.

طالبی، تدوین نقشه جامع کرمان‌شناسی را از دیگر اولویت‌ها دانست و افزود: باید مشخص شود چه منابع، اسناد، آثار، شخصیت‌ها، روایت‌ها و پژوهش‌هایی درباره کرمان وجود دارد، چه بخش‌هایی مطالعه شده و در چه حوزه‌هایی خلأ پژوهشی وجود دارد تا این نقشه بتواند مبنای برنامه‌ریزی بنیاد کرمان‌شناسی قرار گیرد.

وی همچنین بر توجه ویژه به تاریخ معاصر کرمان، دیجیتال‌سازی و دسترس‌پذیر کردن منابع کرمان‌شناسی، پیوند کرمان‌شناسی با گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های فناوری و ابزارهای نوین برای ارتباط با نسل جوان تأکید کرد.

استاندار کرمان با بیان اینکه کرمان‌شناسی نباید به فعالیتی محدود به جامعه تخصصی تبدیل شود، اظهار داشت: باید کرمان‌شناسی به یک جریان فراگیر علمی، فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود و نسل جدید نیز با استفاده از زبان و ابزارهای جدید، با تاریخ و فرهنگ این سرزمین ارتباط برقرار کند.

طالبی: بنیاد کرمان‌شناسی باید به مرجع علمی شناخت کرمان تبدیل شود

طالبی، تصریح کرد: بنیاد کرمان‌شناسی باید به یک مرجع علمی و معتبر برای شناخت کرمان تبدیل شود؛ مرجعی که هم در حوزه پژوهش و تولید دانش فعال باشد، هم اسناد و منابع را گردآوری و حفظ کند و هم این سرمایه فرهنگی را به جامعه معرفی کند.

وی با اعلام آمادگی استانداری کرمان برای حمایت از برنامه‌های بنیاد کرمان‌شناسی خاطرنشان کرد: استانداری در چارچوب ظرفیت‌ها و مسئولیت‌های خود، برای تقویت ارتباط بنیاد کرمان‌شناسی با دانشگاه‌ها، دستگاه‌های فرهنگی، شهرداری‌ها، مجموعه‌های اقتصادی و سایر نهادهای مرتبط و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر آمادگی دارد.

استاندار کرمان تأکید کرد: توسعه کرمان نباید صرفاً در شاخص‌های اقتصادی و عمرانی خلاصه شود؛ کرمان آینده باید در کنار توسعه‌یافتگی و برخورداری، صاحب هویت، فرهنگ و روایت تاریخی قدرتمند باشد.

در این نشست همچنین بر ضرورت استمرار همکاری بنیاد ایران‌شناسی و بنیاد کرمان‌شناسی، تقویت فعالیت‌های پژوهشی و مستندسازی، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فراهم کردن زمینه معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کرمان در سطح ملی و بین‌المللی تأکید شد.

همچنین موضوع احداث مجموعه فرهنگی با هدف استقرار و بهره‌مندی بنیاد ایران‌شناسی، مرکز اسناد و کتابخانه ملی و مرکز کرمان‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت و درباره الزامات و ظرفیت‌های اجرای این طرح تصمیم‌گیری شد.

برگزاری همایش «شناخت تاریخ، فرهنگ و هنر ایران»، برنامه‌ریزی برای بزرگداشت خواجوی کرمانی و توسعه همکاری‌های فرهنگی و علمی میان دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه دوشنبه تاجیکستان از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود و درخصوص نحوه پیگیری و اجرای این برنامه‌ها تصمیماتی اتخاذ شد.

کد مطلب 6967495

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