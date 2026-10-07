به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر چهارشنبه در نشست مدیران ستادی و مشاوران مجموعه استانداری کرمان گفت: با وجود شرایط ویژه کشور در یک سال گذشته؛ حجم بیشتری از کار و فعالیت در بسیاری از بخش‌های استان روبه‌رو بودیم.

وی افزود: علی‌رغم محدودیت‌هایی که در جنگ ما را با چالش‌هایی روبرو می‌کرد، اما به همت و تلاش همه مدیران، استان کرمان در عرصه خدمت سربلند بود و توانست اقدامات مبارکی را رقم بزند.

طالبی، تصریح کرد: در حوزه فعالیت‌های زیرساختی و عمرانی اقدامات مثبتی در حوزه آبرسانی شهری و روستایی، راه و مدرسه‌سازی رقم خورد.

استاندار کرمان گفت: فعال و پویا بودن حوزه اقتصادی را نیز سرمایه‌گذاری در ابعاد داخلی و خارجی داشتیم و در بعضی از برنامه‌ها و پروژه‌ها امروز پیشتازی کشور را داریم که می‌توان به رتبه اول در استفاده‌ از انرژی‌های خورشیدی و جایگاه برجسته در نهضت مدرسه سازی اشاره کرد.