به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر سه شنبه در مراسم کلنگزنی اورژانس کودکان و آغاز طرح توسعه بخش زایمان بیمارستان افضلیپور کرمان، بر اهمیت راهبردی حوزه سلامت در نقشه توسعه استان تأکید کرد و گفت: در یک سال و نیم گذشته تلاشها و جدیت مجموعه مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، نشاندهنده اهتمامی جدی برای ارتقای خدمات درمانی و دستیابی به جایگاهی شایسته برای مردم این استان است.
وی با قدردانی از خیرین سلامت استان کرمان گفت: بخش قابلتوجهی از بار حوزه سلامت بر دوش خیرین و انجمنهای مردمی است و حضور آنان در کنار دانشگاه علوم پزشکی نقشی تعیینکننده در توسعه خدمات درمانی ایفا میکند.
استاندار کرمان همچنین به کمبود منابع مالی دولتی اشاره کرد و تصریح نمود: برای رسیدن به جایگاه مطلوب درمانی و تأمین نیازهای استان کرمان در حوزه بهداشت و درمان، تعامل میان دستگاههای اجرایی، دانشگاههای علوم پزشکی و خیرین سلامت ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
طالبی، ضمن قدردانی از نمایندگان مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیریهای مستمر نمایندگان استان کرمان در زمینه سلامت، نقشی قابل توجه در پیشرفت فعالیتهای درمانی داشته و این همراهی را نمیتوان نادیده گرفت.
وی ادامه داد: توجه نمایندگان استان کرمان به مسائل بهداشتی و درمانی، فرصت مغتنمی برای پیشرفت اهداف سلامتی در کرمان فراهم کرده و همگرایی میان نهادهای متولی، زمینهی ارتقای روزافزون خدمات درمانی در استان را مهیا میسازد.
استاندار کرمان تصریح کرد: پروژههای در حال آغاز، نتیجه همکاری و هماندیشی نمایندگان مجلس، تیم مدیریتی دانشگاههای علوم پزشکی، خیرین و مردم است و بیتردید گامی مؤثر در مسیر توسعه زیرساختهای سلامت و تحقق اهداف برنامه «کرمان بر فراز» خواهد بود.
