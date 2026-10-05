تلاش نتانیاهو برای بحران سازی با هدف باقی ماندن در قدرت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع فلسطینی اعلام کرد که آمارهای منتشر شده از جدیدترین نظرسنجی ها در اراضی اشغالی حاکی از آن است که حزب لیکود به سرکردگی نتانیاهو شاهد کاهش ۱۸ الی ۱۹ کرسی پارلمان در مقایسه با ۳۲ کرسی قبلی بوده است.

بر اساس این گزارش، در مقابل حزب رقیب نتانیاهو یعنی یشار به سرکردگی گادی آیزنکوت ۲۲ کرسی را در اختیار دارد.

این منبع فلسطینی اضافه کرد که برای تشکیل کابینه در پارلمان رژیم صهیونیستی با ۱۲۰ کرسی باید دست کم ۶۱ کرسی کسب شود اما اردوگاه مخالفان ۵۳ کرسی و ائتلاف نتانیاهو و حریدی ها ۵۱ الی ۵۴ کرسی را در اختیار خواهند داشت.

وی بیان کرد که این آمار نشان می دهد نتانیاهو به دنبال اعمال حالت بن بست سیاسی برای ممانعت از تشکیل ائتلاف از سوی معارضان و باقی ماندن در کابینه پیشبرد امور خواهد بود.