تجلیل از مربیان سازنده ورزش؛ مازندران ۱۱ شهید ورزشکار تقدیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی شامگاه چهارشنبه در نخستین آیین تجلیل از مربیان سازنده ورزش مازندران اظهار داشت: با استعدادیابی در میان نوجوانان و نونهالان و بهره گیری از ظرفیت آموزش و پرورش می توان روند قهرمانی پروری در استان را تداوم بخشید.

بریمانی با اشاره به اینکه مازندران ۱۱ شهید ورزشکار در جنگ رمضان تقدیم کشور کرده است، گفت:: این استان طی چند دهه اخیر مهد بسیاری از قهرمانان و مدال آوران مسابقات جهانی و آسیایی بوده و پارسال برای نخستین بار، اداره کل ورزش و جوانان مازندران به مقام برتر کشور دست یافت.

وی افزود: مربیانی که باعث افتخارآفرینی برای استان و میهن شده اند شایسته تجلیل هستند و این قشر با پرورش ورزشکاران، پرچم جمهوری اسلامی ایران را در جهان به اهتزاز در می آورند.

بریمانی با بیان اینکه تعداد مربیان سازنده مازندران بسیار زیاد است، خاطرنشان کرد :در گام نخست این آیین از ۹۰ مربی تجلیل شد و ان شاءالله در آینده نیز از سایر مربیان سازنده قدردانی خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران تاکید کرد که مازندران همواره در سالهای اخیر در تمامی رویدادهای جهانی و آسیایی موفق به کسب مدال شده است و انتظار می رود مربیان استان با حضور در میادین بین المللی به افتخارآفرینی برای کشور ادامه دهند.

وی با اشاره به نقش خانواده ها در سوق دادن فرزندان به سمت ورزش و کسب مدال، افزود: تحقق این آرزو به دست مربیان صورت می گیرد و مازندران می تواند در تمامی رده های ورزشی و ملی حضوری پررنگ و پرافتخار داشته باشد.

بریمانی اخلاق مداری، میهن دوستی و پهلوانی را در کنار مسائل حرفه ای از اولویت های آموزشی مربیان دانست و گفت: تجربه مربیان مازندرانی می تواند کمک حال تمامی مربیان کشور در آوردگاه های مختلف ورزشی باشد و باید زمینه این تعامل فراهم شود.

وی بازی های آسیایی و پاراآسیایی ژاپن را فرصتی مطلوب برای درخشش دوباره مازندران برشمرد و بر بهره گیری حداکثری از این فرصت برای کسب مدال های رنگارنگ تاکید کرد.

در ادامه این مراسم، روح الله صادقی گل افشانی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران گفت: برگزاری المپیاد ساحلی، رویداد خادمان جوانی جمعیت و این آیین تجلیل از مربیان نشان دهنده تلاش و توجه اداره کل ورزش و جوانان استان به موضوعات حوزه ورزش و جوانان است.

وی افزود: باید از تمامی ظرفیت های مازندران به ویژه ورزش برای ارتقای جایگاه این استان در سطح ملی بهره برد.

صادقی خاطرنشان کرد: مازندران با این همه ظرفیت در ورزش نیازمند ارتقای سرانه ورزشی و توزیع عادلانه اعتبارات زیرساختی است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران، مربیان سازنده را رسولان درونی و روانی خواند که در راستای سلامت اجتماعی جامعه تلاش می کنند و گفت: پرورش روح و روان و جسم ورزشکاران بر عهده مربیان است و اگر به این حوزه توجه شود، پویایی، نشاط و امید در کشور حاکم خواهد شد.