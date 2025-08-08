ورزشکاران مازندران امسال ۲۵۰ مدال رنگارنگ کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی شامگاه جمعه در نشست مدیران ورزش استان گفت: این استان علیرغم افتخارات بزرگ ورزشی اما در توسعه زیرساخت‌ها آنگونه که باید مورد توجه نبوده و حرکت رو به پیشرفت ورزش مازندران نیازمند عزم و اراده ملی برای بهبود وضعیت زیرساخت است.

بریمانی افزود؛ امیدواریم با کمک استاندار و مجموعه مدیران استان شاهد اتفاقات خوب در ورزش و حوزه جوانان باشیم چراکه ورزش مازندران در هر شرایطی افتخار آفرین است و از ابتدای سال تاکنون علیرغم مشکلات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بیش از ۲۵۰ مدال توسط ورزشکاران مازندرانی در سطح بین المللی، آسیایی و جهانی کسب شد.

وی با اشاره به محوریت این دستگاه در حوزه جوانان تصریح کرد؛ نیازمند حمایت، مشارکت و همکاری همه دستگاه‌های در حوزه جوانان هستیم و برای رفع مشکلات و موانع این حوزه باید همه نهادها و دستگاه‌ها پای کار باشند.

گفتنی است؛ حمایت از تیم‌های ورزشی، زیرساخت‌های ورزشی، نیروی انسانی، موضوعات فرهنگی، اطلس اجتماعی مازندران، مشارکت داوطلبانه جوانان، بهسازی و تکمیل ورزشگاه‌ها، راه‌اندازی پویش‌ها، تقویت نشاط اجتماعی، ورزش روستا، امنیت برگزاری رویدادهای ورزشی ازجمله مباحث مورد بحث و بررسی حاضران در این جلسه بود.