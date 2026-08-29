به گزارش خبرنگار مهر، سیدمیلاد تقوی ظهر شنبه در دیدار با استاندار مازندران، با اشاره به سیاست فدراسیون والیبال برای توسعه اردوگاههای تخصصی در استانهای مستعد اظهار کرد: هدف ما این است که برگزاری اردوهای تیمهای ملی را از حالت متمرکز خارج کرده و از ظرفیت استانهایی که توانمندی لازم را دارند، استفاده کنیم.
وی افزود: مازندران به دلیل برخورداری از ظرفیتهای قابل توجه ورزشی و استعدادهای فراوان، یکی از گزینههای جدی برای ایجاد کمپ تیمهای ملی است و در همین راستا ورزشگاه ماهفروجک ساری به عنوان یکی از گزینههای مناسب مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس فدراسیون والیبال ایران تصریح کرد: در صورت تکمیل و آمادهسازی این مجموعه، امکان برگزاری اردوهای آمادهسازی تیمهای ملی والیبال و حتی سایر رشتههای ورزشی در مازندران فراهم خواهد شد.
تقوی با بیان اینکه ایجاد چنین کمپهایی تنها دستاورد ورزشی ندارد، خاطرنشان کرد: حضور مستمر تیمهای ملی و برگزاری اردوهای ورزشی میتواند به رونق اقتصادی، گردشگری و ورزشی استان نیز کمک کند.
وی همچنین از حمایتهای مدیریت ارشد مازندران از ورزش قدردانی کرد و گفت: رویکرد حمایتی استاندار میتواند زمینهساز شکلگیری یک مجموعه مهم ورزشی در استان باشد و این موضوع ظرفیت ایجاد تحول در ورزش مازندران و حتی کشور را دارد.
در ادامه این دیدار، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، با اشاره به جایگاه این استان در ورزش قهرمانی کشور اظهار کرد: مازندران یکی از قطبهای اصلی ورزش ایران است و قهرمانان این استان در بسیاری از رشتهها همواره برای کشور افتخارآفرینی کردهاند.
وی افزود: مدیریت استان نگاه خود را صرفاً به حمایتهای مقطعی از ورزش محدود نکرده و توسعه و تکمیل زیرساختهای ورزشی را به عنوان یک اولویت دنبال میکند.
استاندار مازندران تأکید کرد: فراهم کردن امکانات مناسب برای ورزشکاران و استعدادهای جوان، زمینه ارتقای ورزش قهرمانی و همگانی را فراهم میکند و باید از ظرفیتهای موجود استان در این مسیر به بهترین شکل استفاده شود.
در این نشست همچنین حسین بریمانی، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، از حضور گسترده ورزشکاران استان در بازیهای آسیایی ناگویا خبر داد و گفت: مراسم بدرقه کاروان ورزشی مازندران برای حضور در این رقابتها ۱۶ شهریور برگزار میشود.
وی افزود: بیش از ۲۵ ورزشکار مازندرانی در بازیهای آسیایی و حدود ۱۲ ورزشکار استان نیز در رقابتهای پاراآسیایی حضور خواهند داشت.
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