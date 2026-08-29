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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

مازندران به کمپ بزرگ تیم‌های ملی تبدیل می‌شود

مازندران به کمپ بزرگ تیم‌های ملی تبدیل می‌شود

ساری- رئیس فدراسیون والیبال ایران با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی و زیرساختی مازندران گفت: راه‌اندازی یکی از کمپ‌های بزرگ و مجهز تیم‌های ملی در این استان در دستور کار فدراسیون قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمیلاد تقوی ظهر شنبه در دیدار با استاندار مازندران، با اشاره به سیاست فدراسیون والیبال برای توسعه اردوگاه‌های تخصصی در استان‌های مستعد اظهار کرد: هدف ما این است که برگزاری اردوهای تیم‌های ملی را از حالت متمرکز خارج کرده و از ظرفیت استان‌هایی که توانمندی لازم را دارند، استفاده کنیم.

وی افزود: مازندران به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه ورزشی و استعدادهای فراوان، یکی از گزینه‌های جدی برای ایجاد کمپ تیم‌های ملی است و در همین راستا ورزشگاه ماهفروجک ساری به عنوان یکی از گزینه‌های مناسب مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس فدراسیون والیبال ایران تصریح کرد: در صورت تکمیل و آماده‌سازی این مجموعه، امکان برگزاری اردوهای آماده‌سازی تیم‌های ملی والیبال و حتی سایر رشته‌های ورزشی در مازندران فراهم خواهد شد.

تقوی با بیان اینکه ایجاد چنین کمپ‌هایی تنها دستاورد ورزشی ندارد، خاطرنشان کرد: حضور مستمر تیم‌های ملی و برگزاری اردوهای ورزشی می‌تواند به رونق اقتصادی، گردشگری و ورزشی استان نیز کمک کند.

وی همچنین از حمایت‌های مدیریت ارشد مازندران از ورزش قدردانی کرد و گفت: رویکرد حمایتی استاندار می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک مجموعه مهم ورزشی در استان باشد و این موضوع ظرفیت ایجاد تحول در ورزش مازندران و حتی کشور را دارد.

در ادامه این دیدار، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، با اشاره به جایگاه این استان در ورزش قهرمانی کشور اظهار کرد: مازندران یکی از قطب‌های اصلی ورزش ایران است و قهرمانان این استان در بسیاری از رشته‌ها همواره برای کشور افتخارآفرینی کرده‌اند.

وی افزود: مدیریت استان نگاه خود را صرفاً به حمایت‌های مقطعی از ورزش محدود نکرده و توسعه و تکمیل زیرساخت‌های ورزشی را به عنوان یک اولویت دنبال می‌کند.

استاندار مازندران تأکید کرد: فراهم کردن امکانات مناسب برای ورزشکاران و استعدادهای جوان، زمینه ارتقای ورزش قهرمانی و همگانی را فراهم می‌کند و باید از ظرفیت‌های موجود استان در این مسیر به بهترین شکل استفاده شود.

در این نشست همچنین حسین بریمانی، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، از حضور گسترده ورزشکاران استان در بازی‌های آسیایی ناگویا خبر داد و گفت: مراسم بدرقه کاروان ورزشی مازندران برای حضور در این رقابت‌ها ۱۶ شهریور برگزار می‌شود.

وی افزود: بیش از ۲۵ ورزشکار مازندرانی در بازی‌های آسیایی و حدود ۱۲ ورزشکار استان نیز در رقابت‌های پاراآسیایی حضور خواهند داشت.

کد مطلب 6931291

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