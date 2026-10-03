به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی گلستان، در روز شنبه ۱۱ مهرماه، کمینه و بیشینه دمای هوای نقاط مختلف استان ثبت شد که نشان‌دهنده اختلاف حدود ۱۷ درجه‌ای میان سردترین و گرم‌ترین نقاط گلستان است.

بر این اساس، پس از آق‌قلا، کلاله با ۳۳.۴ درجه، هاشم‌آباد با ۳۳.۲ درجه، گرگان و گنبدکاووس با ۳۳ درجه و اینچه‌برون و انبارالوم نیز با ۳۳ درجه سلسیوس از گرم‌ترین مناطق استان بودند.

در بخش کمینه دما نیز تنگراه در پارک ملی گلستان با ۱۷.۵ درجه سلسیوس خنک‌ترین نقطه استان ثبت شد و پس از آن علی‌آباد با ۲۰ درجه، هاشم‌آباد و کارکنده با ۱۹.۹ درجه در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

دمای هوای گرگان نیز در این مدت بین ۲۰.۴ تا ۳۳ درجه سلسیوس در نوسان بود.

بر اساس این گزارش، دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان نیز به این شرح است: پارک ملی گلستان (تنگراه) ۱۷.۵ تا ۳۰.۶ درجه، مراوه‌تپه ۲۰.۲ تا ۲۸.۸ درجه، مینودشت ۲۱.۹ تا ۳۱.۹ درجه، بندرترکمن ۲۱.۲ تا ۳۲.۹ درجه، بندرگز ۲۰.۹ تا ۳۳ درجه، علی‌آباد ۲۰ تا ۳۰.۴ درجه و چاتال ۲۱.۴ تا ۳۳ درجه سلسیوس بود.

همچنین کمینه و بیشینه دمای کارکنده ۱۹.۹ و ۳۱.۹، انبارالوم ۲۰.۸ و ۳۳، آق‌قلا ۲۰.۲ و ۳۴.۷، کلاله ۲۱.۴ و ۳۳.۴، گنبدکاووس ۲۱.۴ و ۳۳، و اینچه‌برون ۲۲.۴ و ۳۳ درجه سلسیوس گزارش شده است.