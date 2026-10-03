به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۶ استان خبر داد و اعلام کرد: روز یکشنبه (۱۲ مهر) در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات سمنان، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، احتمال تگرگ و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس هشدار سازمان هواشناسی، فعالیت این سامانه بارشی می‌تواند موجب جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی و کاهش شعاع دید شود.

همچنین وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و وارد شدن خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی از دیگر آثار مخاطره جوی پیش‌بینی‌شده است.

سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از انجام سفرهای غیرضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر در مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی پرهیز کنند.

این سازمان همچنین بر ضرورت احتیاط در فعالیت‌های عمرانی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی تأکید کرده و خواستار آمادگی راهداری برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین‌شهری شده است.

بر اساس توصیه‌های سازمان هواشناسی، شهرداری‌ها نیز باید برای پاک‌سازی کانال‌ها و آبروها آمادگی داشته باشند و تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید اتخاذ شود.

همچنین به شهروندان توصیه شده است هنگام تردد احتیاط کنند و از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده خودداری شود. تسریع در برداشت محصولات کشاورزی نیز از دیگر توصیه‌های مطرح‌شده برای کاهش خسارات احتمالی این سامانه است.

هشدار زرد رگبار و رعدوبرق برای ۲۴ استان

در ادامه، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد، از فعالیت سامانه بارشی و احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق گردوخاک در بخش‌هایی از کشور طی روزهای یکشنبه (۱۲ مهر) تا چهارشنبه (۱۵ مهر) خبر داد.

بر اساس هشدار سازمان هواشناسی، روز یکشنبه (۱۲ مهر) در استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایلام، شمال و شرق خوزستان، لرستان، غرب اصفهان، جنوب مرکزی، جنوب و غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان، همچنین ارتفاعات استان‌های تهران، البرز، قزوین و زنجان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود؛ در برخی نقاط نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.

این شرایط جوی روز دوشنبه (۱۳ مهر) در نیمه شمالی آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، جنوب کرمانشاه، شمال ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، غرب و مرکز اصفهان، مرکز، جنوب و جنوب‌غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت.

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد که روز سه‌شنبه (۱۴ مهر) در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، شمال ایلام، همدان، مرکزی، لرستان، زنجان، قزوین، غرب اصفهان، گیلان، اردبیل، مرکز، جنوب و جنوب‌غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات استان‌های تهران و البرز، این شرایط جوی دور از انتظار نیست.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، فعالیت سامانه بارشی روز چهارشنبه (۱۵ مهر) نیز در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، کردستان، زنجان، قزوین، کرمانشاه، همدان، مرکزی، مرکز، جنوب و جنوب‌غرب کرمان، شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان و همچنین ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان ادامه خواهد داشت.

احتمال آب‌گرفتگی و لغزندگی جاده‌ها

سازمان هواشناسی اعلام کرد فعالیت این سامانه می‌تواند موجب بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه و وزش باد شدید موقتی شود.

همچنین احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی، سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها وجود دارد.

توصیه‌های هواشناسی به شهروندان

سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و هنگام انجام سفرهای برون‌شهری احتیاط بیشتری داشته باشند.

احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی، پرهیز از انجام محلول‌پاشی و سم‌پاشی باغات، جمع‌آوری و انتقال محصولات کشاورزی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی و طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها از دیگر توصیه‌های سازمان هواشناسی برای روزهای پیش‌رو است.