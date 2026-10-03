هشدار زرد هواشناسی در زنجان صادر شد؛ تداوم فعالیت سامانه بارشی

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: آسمان استان امروز قسمتی ابری تا ابری خواهد بود و در برخی نقاط شرایط برای وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید مهیا است.

وی با بیان اینکه برای فعالیت این سامانه، هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده است، افزود: توصیه می‌شود شهروندان به‌ویژه ساکنان مناطق مستعد، در زمان وقوع بارش و وزش باد، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند. رحمن‌نیا ادامه داد: از فردا یکشنبه ۱۲ مهر، وضعیت جوی استان به‌تدریج پایدارتر می‌شود و تنها در ارتفاعات منطقه طارم احتمال بارش‌های پراکنده وجود خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از ورود سامانه بارشی جدید به استان از روز سه‌شنبه خبر داد و گفت: این سامانه تا روز چهارشنبه فعال خواهد بود و طی این مدت، رگبار باران، رعدوبرق و وزش موقت باد نسبتاً شدید دور از انتظار نیست.

وی همچنین از روند کاهشی دما خبر داد و عنوان کرد: کمینه دمای هوا تا روز دوشنبه کاهش می‌یابد و استان در این مدت هوای سردتری را تجربه خواهد کرد.

رحمان‌نیا با اشاره به داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته گفت: بادامستان با دمای ۹.۴ درجه سانتی‌گراد سردترین و گیلوان با دمای ۲۸.۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بوده است.