به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان عصر شنبه در نشست کارگروه بانیان خیر و واقفین قرآنی شورای عالی قرآن استان فارس گفت: فعالیت قرآنی با برنامه آغاز می‌شود و با نیروی انسانی تداوم می‌یابد، اما آنچه این حرکت را به یک جریان پایدار تبدیل می‌کند، وقف و خیر قرآنی است.

وی افزود: خیر قرآنی نباید صرفاً به پرداخت هزینه برای مراسم یا مسابقات محدود شود، بلکه باید سرمایه‌های خیر به زیرساخت‌هایی تبدیل شود که تربیت حافظ و مربی، پایداری مراکز قرآنی و انس خانواده‌ها با قرآن را برای سال‌ها تضمین کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه مفهوم وقف تنها در زمین و ساختمان خلاصه نمی‌شود، تصریح کرد: باید به سمت وقف‌های نوین در حوزه تربیت حافظ و مربی، تولید محتوای جذاب، حمایت از استعدادهای قرآنی و پژوهش‌های مرتبط حرکت کنیم.

حجت الاسلام ولدان گفت: باید از «وقف دارایی» به سمت «وقف مسئله» گام برداریم تا هر واقف مسئولیت حل یک چالش مشخص در نقشه مسائل قرآنی استان را بر عهده بگیرد.

وی تهیه اطلس مسائل قرآنی استان فارس را ضروری دانست و افزود: به جای درخواست کمک عمومی از خیرین، باید از آنها خواسته شود بانی حل یک مسئله مشخص و بر زمین‌مانده باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین بر ضرورت شفافیت و گزارش‌دهی در حوزه خیر قرآنی تأکید کرد و گفت: بانی خیر باید به عنوان صاحب یک مأموریت، در جریان اثرگذاری سرمایه خود قرار بگیرد و بداند کمک او چگونه به تربیت حافظ یا مربی منجر شده است.

حجت الاسلام ولدان ادامه داد: روایت اثرگذاری سرمایه‌های خیر می‌تواند سرمایه اجتماعی خیرین را افزایش دهد و زمینه مشارکت‌های ماندگارتر در حوزه قرآن را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان فارس گفت: هدف تنها تشکیل فهرستی از خیرین نیست، بلکه باید شبکه‌ای از بانیان قرآن ایجاد شود که در آن واقف مسئله را بشناسد، متخصص راه‌حل ارائه دهد، مؤسسه اجرا کند و شورای عالی قرآن به راهبری بپردازد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس شناسایی خیرین خرد و کلان، تدوین اطلس وقف قرآنی، طراحی سبد پروژه‌های قابل حمایت، ایجاد نظام گزارش اثر و ترویج فرهنگ «هر خانواده، یک سهم قرآنی» را از اولویت‌های این کارگروه عنوان کرد.

حجت الاسلام ولدان تصریح کرد: مأموریت نهایی این کارگروه، تبدیل نیت خیر مردم فارس به میراثی ماندگار است تا خیر قرآنی نه یک هزینه، بلکه عاملی برای ساخت نسل و فرهنگ باشد و در آینده شاهد درخشش بانیانی باشیم که دارایی خود را به آینده قرآن گره زده‌اند.