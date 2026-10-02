خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نماز در فرهنگ اسلامی تنها مجموعه‌ای از اذکار و حرکات عبادی نیست؛ آیینی روزانه است که در متن زندگی فردی و اجتماعی انسان حضور دارد و می‌تواند نسبت او را با خدا، خانواده، جامعه و مسئولیت‌هایش تعریف کند.

از همین منظر، مسئله نماز همواره فراتر از یک موضوع صرفاً فردی مورد توجه قرار گرفته و در منظومه معارف اسلامی، از آن به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی تربیت انسان و اصلاح جامعه یاد شده است.

با این حال، میان «نماز خواندن» به‌عنوان یک رفتار فردی و «نهادینه شدن نماز» به‌عنوان یک فرهنگ اجتماعی فاصله‌ای وجود دارد؛ فاصله‌ای که پر کردن آن نیازمند مجموعه‌ای از عوامل تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و حتی مدیریتی است.

اینکه نسل جدید چگونه با نماز آشنا شود، خانواده چه نقشی در شکل‌گیری این ارتباط ایفا کند، مدرسه و دانشگاه چگونه این موضوع را از قالب توصیه‌های کلی خارج کنند و مسجد تا چه اندازه بتواند به یک پایگاه زنده و اثرگذار اجتماعی تبدیل شود، پرسش‌هایی است که نمی‌توان پاسخ آنها را تنها در برگزاری مناسبت‌ها و برنامه‌های مقطعی جست‌وجو کرد.

سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز در چنین فضایی برگزار شد؛ اجلاسی که محور آن بار دیگر توجه‌ها را به جایگاه نماز در جامعه معطوف کرد.

در پیام رهبر معظم انقلاب به این اجلاس، نماز نه صرفاً به‌عنوان یک فریضه فردی، بلکه به‌عنوان یکی از الزامات حرکت جامعه اسلامی مورد توجه قرار گرفته است؛ نگاهی که دامنه مسئولیت در قبال نماز را از فرد و خانواده فراتر می‌برد و مجموعه‌ای از نهادهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی را نیز دربرمی‌گیرد.



تأکید بر نهادینه و فراگیر شدن نماز، آبادانی مساجد، ارتقای کیفیت نمازهای جماعت و جمعه و توجه به نقش خانواده‌ها، معلمان، استادان، نخبگان، چهره‌های اثرگذار و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز، نشان می‌دهد که مسئله اصلی تنها افزایش شمار نمازگزاران نیست؛ بلکه سخن از شکل‌گیری فرهنگی است که در آن نماز بتواند جایگاه خود را در متن زندگی فردی و اجتماعی جامعه پیدا کند.

نماز از محراب عبادت به میدان زندگی اجتماعی

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر در تبیین ابعاد پیام رهبر انقلاب به سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز گفت: این پیام رویکردی نوین در تبیین جایگاه نماز از عبادت فردی تا ساختار تمدن‌ساز دارد و در آن، مراحل تکوین انقلاب اسلامی، نظام، دولت، جامعه و تمدن اسلامی در بستر اقامه نماز مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به تفاوت میان «خواندن نماز» و «اقامه نماز» افزود: نماز در این نگاه صرفاً یک تکلیف فردی نیست، بلکه عاملی برای ساخت جامعه و مسئولیتی اجتماعی برای آحاد جامعه اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: خانواده، مدرسه، مسجد، دانشگاه، رسانه و نهادهای فرهنگی در این زنجیره مسئولیت دارند و هر کدام باید نقش خود را در نهادینه شدن فرهنگ نماز ایفا کنند.

حجت الاسلام ولدان نماز را عامل تقویت آرامش، امید، نشاط و همدلی اجتماعی دانست و گفت: اگر نماز به‌درستی اقامه شود و آثار آن در زندگی مردم جریان پیدا کند، از سجاده به جان، از جان به خانواده و از خانواده به میدان زندگی اجتماعی راه خواهد یافت.

مسجد باید پناهگاه مردم باشد

وی با تأکید بر ضرورت تقویت نقش اجتماعی مساجد تصریح کرد: مسجد نباید تنها محل اقامه نماز باشد، بلکه باید پناهگاه و مأمن مردم، به‌ویژه نسل جوان، باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: ائمه جماعات و جمعه باید گوش شنوا و پذیرای مسائل و دغدغه‌های مردم باشند و با ایجاد ارتباط انسانی و پدرانه با مؤمنان، زمینه شکل‌گیری ارتباط عمیق میان مردم و مسجد را فراهم کنند.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به نقش خانواده در نهادینه کردن نماز بیان کرد: اقامه نماز از خانه آغاز می‌شود و والدین باید با رفتار خود و ایجاد انس با نماز، این فریضه را از یک تکلیف دشوار به رفتاری طبیعی و دوست‌داشتنی تبدیل کنند.

وی حضور والدین همراه فرزندان در مسجد و نماز جماعت را در الگوسازی مؤثر دانست و گفت: در تربیت دینی، الگوسازی باید بر توصیه مقدم باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین مدرسه را یکی دیگر از حلقه‌های مهم این زنجیره عنوان کرد و افزود: مدرسه باید به فضایی برای اقامه نماز جماعت و گفت‌وگوی جذاب دینی تبدیل شود و معلمان نیز با معرفی آثار و برکات نماز و رفتار الگوگونه، زمینه رغبت بیشتر دانش‌آموزان به این فریضه را فراهم کنند.

حوزه و دانشگاه؛ از تبیین تا تعمیق نماز

ولدان نقش حوزه‌های علمیه را در تبیین معارف نماز، تربیت امامان جماعت و پاسخگویی به شبهات نسل جوان مهم دانست و گفت: حوزه‌های علمیه با تولید گفتمان دینی می‌توانند در اقامه نماز نقش محوری ایفا کنند.

وی درباره نقش دانشگاه‌ها نیز گفت: دانشگاه باید با برنامه‌ریزی مناسب، محیط آموزشی را به بستری برای گفت‌وگوهای معنوی و فکری تبدیل کند تا دانشجویان بتوانند در این فضا مسیر صحیح زندگی را بهتر بشناسند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به نقش رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیما، اظهار کرد: مأموریت رسانه در حوزه نماز نباید به پخش اذان و برنامه‌های مناسبتی محدود شود، بلکه رسانه باید با زبان نسل جوان و متناسب با نیازهای روز، نماز را به‌عنوان تجربه‌ای زنده، آرامش‌بخش و هویت‌ساز روایت کند.

وی افزود: نماز باید به‌عنوان یک فرهنگ در سبد زندگی مردم قرار گیرد و دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی، همچنین بخش‌های خدماتی و حمل‌ونقل، با فراهم کردن زمینه اقامه نماز به شکل‌گیری این فرهنگ عمومی کمک کنند.

اقامه نماز؛ مسئولیتی اجتماعی و حاکمیتی

حجت الاسلام ولدان در بخش دیگری از سخنان خود اقامه نماز را امری اجتماعی و حکومتی دانست و بر ضرورت تقویت مساجد به‌عنوان کانون‌های فعال و آباد جامعه تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: نماز فقط ایستادن در برابر خدا نیست، بلکه ایستادن برای خداست؛ ایستادن در محراب آغاز راه و مقصد آن، حضور در میدان زندگی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در جمع‌بندی مسئولیت نهادهای مختلف در قبال نماز گفت: خانواده مسئولیت «انس»، مدرسه «تربیت»، مسجد «پناه و ارتباط»، حوزه «تبیین»، دانشگاه «تعمیق»، رسانه «روایت»، نهادها «زمینه‌سازی» و جامعه «نهادینه‌سازی» نماز را بر عهده دارند.

حجت الاسلام ولدان تأکید کرد: تحقق این زنجیره می‌تواند نماز را از محراب عبادت به میدان زندگی اجتماعی وارد کرده و زمینه‌ساز تحقق جامعه و تمدن اسلامی شود.

نماز پشتوانه معنوی جامعه در میدان‌های سخت

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم افتخاری مدیر حوزه‌های علمیه خواهران فارس در تبیین ابعاد پیام رهبر انقلاب به سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز اظهار کرد: در این پیام نکات مهمی درباره جایگاه نماز مطرح شده که لازم است مسئولان، مبلغان، ائمه جماعات، ائمه جمعه و فعالان فرهنگی با دقت آن را مطالعه و از ظرفیت‌های آن برای ترویج فرهنگ نماز استفاده کنند.

وی نماز را یکی از مهم‌ترین نعمت‌های الهی و رشته اتصال انسان با خدا دانست و افزود: نماز رکن حیات طیبه و پشتوانه‌ای برای مقابله با شیطان نفس و وسوسه‌های دنیوی است.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران فارس با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر نقش نماز در شرایط مبارزه و جنگ گفت: قرآن کریم در آیه ۴۵ سوره بقره می‌فرماید «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» و از مؤمنان می‌خواهد در کنار صبر، از نماز برای یاری گرفتن استفاده کنند.

حجت الاسلام افتخاری افزود: این آیه به معنای کنار گذاشتن الزامات مادی و دفاعی نیست، بلکه نماز و صبر را در کنار آمادگی و استفاده از ابزارهای لازم برای مقابله با دشمن، به‌عنوان پشتوانه‌ای معنوی معرفی می‌کند.

وی ادامه داد: جامعه در شرایط جنگی با ترس، اضطراب، فشار روانی، شایعات و نگرانی نسبت به جان خود و نزدیکان مواجه است و نماز می‌تواند با ایجاد ارتباط انسان با خداوند، به مدیریت این ترس‌ها و تقویت آرامش و شجاعت کمک کند.

نماز؛ تقویت‌کننده صبر و قدرت تحمل

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران فارس نماز را عامل افزایش قدرت تحمل انسان در شرایط دشوار دانست و گفت: در شرایطی که افراد با از دست دادن دوستان و نزدیکان یا تحمل فشارهای ناشی از جنگ مواجه هستند، ارتباط با خدا می‌تواند ظرفیت صبر و تحمل آنان را افزایش دهد.

حجت الاسلام افتخاری افزود: نماز همچنین انگیزه انسان را از سطح مسائل مادی فراتر می‌برد و به او نگاه و هدفی معنوی می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که فرد مؤمن سختی‌ها را در مسیر اعتقادات و ارزش‌های خود تحمل می‌کند و برای تحقق اهداف الهی احساس مسئولیت دارد.

نماز؛ عامل انسجام و امید اجتماعی

وی با اشاره به حضور جمعی مردم در مساجد و برگزاری نمازهای جماعت و برنامه‌های عبادی در شرایط دشوار اظهار کرد: نماز جمعی، جامعه را به یک منبع مشترک معنوی متصل می‌کند و مانع شکل‌گیری احساس تنهایی و بی‌پناهی در میان مردم می‌شود.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران فارس ادامه داد: هنگامی که افراد جامعه در مسجد و دیگر اجتماعات دینی در کنار یکدیگر به عبادت می‌پردازند، احساس انسجام، امید و مسئولیت‌پذیری تقویت می‌شود و جامعه در برابر فشارها از ظرفیت بیشتری برای ایستادگی برخوردار خواهد بود.

حجت الاسلام افتخاری با اشاره به آیه هفتم سوره محمد «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» گفت: اقامه نماز یکی از جلوه‌های یاری دین خدا و زنده نگه داشتن ارزش‌های الهی در جامعه است و این امر می‌تواند به تقویت انسجام اجتماعی و روحیه مسئولیت‌پذیری منجر شود.

اقامه نماز؛ از تربیت فرد تا اصلاح جامعه

وی با تأکید بر ضرورت تقویت نماز جماعت در مدارس، ادارات و نهادهای مختلف افزود: باید زمینه حضور مردم در نمازهای جماعت و عبادت‌های جمعی بیش از گذشته فراهم شود، زیرا نماز علاوه بر تربیت فرد، بر رفتار اجتماعی نیز اثر می‌گذارد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران فارس خاطرنشان کرد: نماز انسان را متحول می‌کند و وقتی این تحول در سطح گسترده‌تری در جامعه شکل بگیرد، می‌تواند به اصلاح رفتار، افزایش مسئولیت‌پذیری، تقویت انسجام اجتماعی و افزایش امید منجر شود.

حجت الاسلام افتخاری تأکید کرد: توجه به نماز در شرایط سخت، تنها یک برنامه عبادی نیست، بلکه می‌تواند بخشی از ظرفیت معنوی جامعه برای حفظ آرامش، امید و استقامت در برابر فشارها باشد.