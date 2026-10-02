به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با تأکید بر اهمیت نیکوکاری در سیره انسان‌های باتقوا، گفت: انسان باتقوا ممکن است گاهی در اثر وسوسه شیطان دچار خطا شود، اما نباید رفتار نادرست به عادت او تبدیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) درباره جایگاه خدمت به مؤمنان، افزود: مؤمن برای مؤمن رحمت است و حضور در کنار انسان مؤمن و خدمت به او برکت دارد.

وی با بیان اینکه دانشجویان، طلاب و سربازانی که از شهرهای دیگر به شیراز می‌آیند، مهمان مؤمنان این شهر هستند، گفت: مؤمنان باید نسبت به این افراد احساس مسئولیت داشته باشند و آنان را مورد حمایت و تکریم قرار دهند.

امام جمعه شیراز ادامه داد: هر فرد مؤمنی که برای رفع نیاز خود به یک اداره، بانک یا مجموعه‌ای مراجعه می‌کند، باید با نگاه رحمت به او نگریست؛ چراکه ممکن است خداوند فرصت خدمت و گره‌گشایی را برای انسان فراهم کرده باشد.

آیت الله دژکام تأکید کرد: اگر قانون اجازه انجام کاری را نمی‌دهد، باید صادقانه اعلام کرد که امکان انجام آن وجود ندارد، اما اگر راه قانونی برای حل مشکل مردم وجود دارد، نباید با بی‌حوصلگی و سخت‌گیری بی‌مورد، فرصت خدمت را از بین برد.

وی با اشاره به ضرورت رعایت انصاف در ارائه خدمات و وکالت، گفت: کسی که مسئولیت پیگیری کار یک مؤمن را برعهده می‌گیرد، باید خیرخواهانه تا پایان کار در کنار او باشد و نباید به‌گونه‌ای رفتار کند که فرد احساس کند از یک سو برای حل مشکلش مراجعه کرده و از سوی دیگر قرار است مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

تحقیر مؤمن به دلیل فقر، ناپسند است

نماینده ولی‌فقیه در فارس با تأکید بر ضرورت تکریم افراد کم‌برخوردار، افزود: نباید میان مؤمن فقیر و فرد ثروتمند تفاوت گذاشت و به دلیل نداشتن مال، فردی را در جمع تحقیر کرد.

آیت الله دژکام گفت: رفتار انسان‌ها در دنیا بدون حساب و کتاب نیست و هر فردی در برابر نحوه برخورد خود با دیگران پاسخگو خواهد بود؛ بنابراین جامعه مؤمنان باید در رفتارهای اجتماعی خود، کرامت همه افراد را رعایت کند.

امنیت، هدیه فراجا به جامعه دینی است

نماینده ولی‌فقیه در فارس در خطبه دوم نماز جمعه شیراز با گرامیداشت هفته فراجا، گفت: از فرماندهی انتظامی استان تا نیروهایی که در پاسگاه‌ها و نقاط مختلف کشور برای برقراری نظم و امنیت خدمت می‌کنند، همه مشمول افتخار خدمت به مردم هستند.

امام جمعه شیراز افزود: چه خدمتی بالاتر از ایجاد امنیت و نظم برای جامعه وجود دارد؛ نظم و امنیت، هدیه فراجا به جامعه دینی ماست و از تلاش و خدمات نیروهای انتظامی قدردانی می‌کنیم.

دژکام با اشاره به شهدای فراجا، گفت: در سال‌های اخیر نیروی انتظامی به‌صورت ویژه مورد حمله دشمن قرار گرفته و شهدای عزیزی در مسیر تأمین امنیت کشور تقدیم شده‌اند که باید یاد و نام آنان را گرامی داشت.

روستا و عشایر در تولید کشور نقش مهمی دارند

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن روز روستا و عشایر، بر اهمیت نقش این دو قشر در تولید و استقلال اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: اگر عشایر نباشند، ظرفیت گسترده مراتع کشور مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و تولیدات دامی نیز با مشکل مواجه می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در فارس ادامه داد: عشایر با تجربه چندصدساله خود در دامداری و تولید گوشت، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند و روستاها نیز در تولید محصولات کشاورزی نقش‌آفرین هستند؛ بنابراین سیاست‌گذاری برای آبادانی روستاها باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به رژه عشایری فارس گفت: حضور زنان و مردان عشایر در این برنامه نشان داد که آنان در کنار تولید و زندگی عشایری، برای دفاع از وجب‌به‌وجب خاک ایران نیز آمادگی دارند.

اقامه نماز پشتوانه پیروزی در میدان مبارزه است

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز در مشهد مقدس و پیام رهبر انقلاب به این اجلاس، گفت: در این پیام بر نقش ویژه اقامه نماز در جهاد، فتح و ظفر در میدان‌های مبارزه تأکید شده است.

آیت الله دژکام افزود: این نگاه ریشه در قرآن کریم دارد و خداوند در آیه «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» بر بهره‌گیری از نماز برای رسیدن به اهداف تأکید کرده است.

وی با اشاره به آیات سوره حج درباره نصرت الهی، ادامه داد: خداوند وعده یاری کسانی را داده است که او را یاری می‌کنند و در ادامه، اقامه نماز را از ویژگی‌های آنان معرفی کرده است؛ بنابراین توجه به نماز باید در کنار سایر وظایف و اقدامات جامعه دنبال شود.

نماز در مقابله با آسیب‌های اجتماعی نقش دارد

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به افزایش گلایه‌های مردم درباره برخی آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی، گفت: امروز در عرصه فرهنگی و اجتماعی با جنگ و آسیب مواجه هستیم و یکی از راه‌های مقابله با این آسیب‌ها، توجه جدی به اقامه نماز است.

دژکام با تأکید بر اینکه توجه به نماز به معنای تعطیل کردن سایر اقدامات نیست، افزود: برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی، هر دستگاه باید وظیفه خود را انجام دهد؛ آموزش و پرورش مسئولیت فرهنگی و تربیتی دارد و فرماندهی انتظامی نیز وظیفه امنیتی و انتظامی خود را برعهده دارد.

وی ادامه داد: این مسئولیت‌ها با یکدیگر تضادی ندارند و باید همدیگر را تکمیل کنند. تقسیم کار میان دستگاه‌ها باید جدی گرفته شود و هر مجموعه وظیفه قانونی خود را به‌درستی انجام دهد.

امام جمعه شیراز همچنین با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه بر رسیدگی به مسائل اجتماعی و مسائل مرتبط با فضای عمومی و کوچه و خیابان، گفت: در این زمینه نیز وظایف دستگاه قضایی باید در چارچوب تقسیم کار مشخص دنبال شود.

نماز را برای حل مشکلات اقتصادی جدی بگیریم

وی در بخش پایانی سخنان خود به رابطه نماز و برکت اقتصادی اشاره کرد و گفت: همان‌گونه که در پیام رهبر انقلاب نیز به برکات اقامه نماز اشاره شده، مؤمن باید در کنار تلاش و انجام وظایف خود، از خداوند نیز طلب برکت کند.

آیت الله دژکام با نقل خاطره‌ای از یک مهندس جوان در شیراز گفت: این فرد در ابتدای فعالیت حرفه‌ای خود با مشکلات اقتصادی مواجه بوده و به توصیه یک بانوی سالخورده، دو رکعت نماز در امامزاده‌ای در اطراف فیروزآباد خوانده است. پس از بازگشت، نخستین پروژه کاری خود را دریافت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این تجربه نشان می‌دهد توکل و توسل در کنار تلاش انسان می‌تواند در زندگی او اثرگذار باشد؛ بنابراین نباید نقش نماز و ارتباط با خدا را در زندگی فردی و اجتماعی نادیده گرفت.