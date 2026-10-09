معیار قرآنی بودن خانه، اخلاق اعضای خانواده است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر با طرح این پرسش که آیا قرآن در خانه‌های ما تنها یک مهمان است یا به‌عنوان صاحب‌خانه در زندگی حضور دارد، گفت: قرآن اگرچه در قفسه‌ها، روی طاقچه‌ها، در گوشی‌های همراه و برنامه‌های روزانه ما حضور دارد، اما زمانی واقعاً وارد زندگی انسان می‌شود که از مرحله خواندن فراتر برود و به مرحله زیستن با آن برسد.

وی با استناد به آیه شریفه «إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ» افزود: هدف قرآن صرفاً کسب ثواب نیست، بلکه هدایت انسان به سوی استوارترین راه‌هاست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به نقش هدایتگر قرآن در ابعاد مختلف زندگی بیان کرد: قرآن به ما می‌آموزد هنگام خشم چگونه رفتار کنیم، در سختی‌ها چگونه امید داشته باشیم، در اختلافات خانوادگی چه روشی در پیش بگیریم، هنگام شکست به چه کسی پناه ببریم و در زمان برخورداری از نعمت‌ها چگونه شکرگزار باشیم.

حجت الاسلام ولدان با تبیین مفهوم خانه قرآنی تأکید کرد: خانه قرآنی صرفاً مکانی برای شنیدن صدای تلاوت نیست، بلکه خانه‌ای است که اخلاق قرآنی در رفتار اعضای آن نمایان باشد.

وی ادامه داد: اگر پدر با قرآن مأنوس باشد، فرزند باید آرامش و صداقت را در رفتار او ببیند و اگر مادر با قرآن زندگی کند، فرزند باید محبت و گذشت را در عمل او لمس کند. در چنین خانواده‌ای باید شاهد کاهش اختلافات، افزایش احترام و نزدیک‌تر شدن دل‌ها باشیم.

هر روز یک آیه؛ یک گام برای قرآنی شدن زندگی

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با پیشنهاد بستن عهدی کوچک با قرآن گفت: هر فرد تلاش کند روزانه یک آیه بخواند، نکته‌ای از آن بیاموزد و حتی تنها یک قدم براساس آن بردارد.

وی افزود: اگر هر روز فقط یک آیه وارد زندگی انسان شود، پس از یک سال قرآن تنها در ذهن او باقی نمی‌ماند، بلکه به بخشی از شخصیتش تبدیل خواهد شد.

جلسات خانگی قرآن؛ کارگاهی برای ساختن خانواده‌های قرآنی

حجت الاسلام ولدان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به جلسات خانگی قرآن اظهار کرد: این نشست‌ها نباید صرفاً جلسات قرائت قرآن تلقی شوند، بلکه باید آن‌ها را کارگاه‌هایی برای ساختن خانواده‌های قرآنی دانست.

وی پیشنهاد داد هر خانه‌ای که میزبان جلسات قرآن است، باید اثر و نشانه‌ای از آموزه‌های قرآنی در زندگی اعضای خود به‌جا بگذارد؛ از جمله بخشیدن کینه‌ها، حل اختلافات، آشتی دادن فرزندان با قرآن، افزایش محبت میان پدر و مادر و تصمیم‌گیری برای وارد کردن آموزه‌های قرآنی به سبک زندگی.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان تأکید کرد: درخشش قرآن در خانه زمانی محقق می‌شود که آموزه‌های آن از روی کاغذ به قلب و از قلب به رفتار انسان منتقل شود.

ولدان با دعا برای برخورداری خانواده‌ها از نور، محبت، آرامش و ایمان، ابراز امیدواری کرد که همگان توفیق تلاوت قرآن و زندگی بر اساس آموزه‌های آن را پیدا کنند.