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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۰

رفاه مادی گره‌گشای تنهایی انسان نیست

رفاه مادی گره‌گشای تنهایی انسان نیست

شیراز-مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر اینکه آرامش حقیقی درگرو پیوند انسان با خداوند است،گفت:منطق مادی بافراموشی مشکلات به دنبال آرامش است امامنطق الهی انسان را به یادخدا بازمی‌گرداند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر در تبیین مفهوم آرامش در آموزه‌های قرآن گفت: انسان امروز با وجود دسترسی گسترده به امکانات رفاهی و برخورداری از ارتباطات اجتماعی، گاه با نوعی بی‌قراری و تنهایی درونی مواجه است؛ به‌گونه‌ای که ممکن است ظاهر زندگی آرام باشد اما در درون، احساس غربت و گمشدگی وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه انسان همواره در فراز و فرودهای زندگی به دنبال ساحلی امن برای رهایی از تلاطم‌هاست، افزود: باید پرسید اگر رفاه و امکانات مادی می‌توانستند آرامش واقعی را برای انسان به ارمغان آورند، چرا همچنان احساس ناخوش‌احوالی، بی‌پناهی و نارضایتی در میان انسان‌ها وجود دارد؟

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: بسیاری از انسان‌ها با دیگران در ارتباط هستند اما با خودشان به صلح نرسیده‌اند و همین مسئله نشان می‌دهد که مسئله آرامش را نمی‌توان صرفاً با ابزارهای بیرونی حل کرد.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به تفاوت نگاه مادی و الهی به مشکلات زندگی گفت: در منطق مادی، انسان برای فرار از غم و رنج تلاش می‌کند موضوع را فراموش کند و با سرگرم کردن خود، از واقعیت فاصله بگیرد؛ اما در منطق الهی، مواجهه با مصیبت و دشواری انسان را به سوی خداوند بازمی‌گرداند.

وی افزود: هنگامی که مصیبتی بر انسان وارد می‌شود، توجه به حقیقت «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ» انسان را به اصالت خویش بازمی‌گرداند؛ چراکه انسان از خداوند است و به سوی او بازخواهد گشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر اینکه یاد خدا می‌تواند انسان را از سرگردانی نجات دهد، خاطرنشان کرد: اگر انسان جایگاه خود را در این مسیر پیدا کند، حقیقت وجود خویش را نیز خواهد یافت و ذکر خداوند به عنوان بهترین ذکر، می‌تواند زمینه رسیدن به آرامش را فراهم کند.

حجت الاسلام ولدان با استناد به آیه «أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» اظهار کرد: ایمان بدون امید و رجا، حیات خود را از دست می‌دهد و یأس نیز سمی مهلک است که نشاط زندگی را از بین برده و انسان را به مسیرهای انحرافی سوق می‌دهد.

نماز و قرآن؛ تمرین بازگشت به آرامش

وی نماز را فراتر از یک تکلیف دانست و گفت: نماز باید به قرار عاشقانه میان عاشق و معشوق تبدیل شود و انسان برای تقویت این ارتباط نیازمند تمرین حضور قلب در لحظه‌های مختلف زندگی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به نقش تمرکز و مراقبت از ذهن در دستیابی به آرامش افزود: انسان باید از تلاطم‌های ذهنی و دلبستگی افراطی به ابزارهای دنیوی فاصله گرفته و توجه خود را به نقاط مثبت و حقیقت وجودی خویش معطوف کند.

حجت الاسلام ولدان قرآن را نیز فراتر از متنی برای قرائت دانست و عنوان کرد: قرآن یک عشق‌نامه الهی است که در سختی‌ها وعده گشایش را به انسان یادآوری می‌کند و انس با قرآن می‌تواند مسیر بازگشت انسان به آرامش را هموار سازد.

وی همچنین همگامی با سیره اهل‌بیت(ع) را از دیگر مسیرهای دستیابی به نشاط و آرامش دانست و گفت: انسان با پیروی از این مسیر می‌تواند از بسیاری از سرگردانی‌های روحی فاصله بگیرد و معنای عمیق‌تری برای زندگی خود پیدا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان، غفلت از مقصد را یکی از مهم‌ترین ریشه‌های ناآرامی انسان دانست و تصریح کرد: هنگامی که انسان مقصد خود را فراموش کند، ابزارها و مسائل فرعی جای حقیقت زندگی را می‌گیرند و همین غفلت می‌تواند سرچشمه بسیاری از اضطراب‌ها و بی‌قراری‌ها باشد.

کد مطلب 6969232

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