حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر در تبیین مفهوم آرامش در آموزه‌های قرآن گفت: انسان امروز با وجود دسترسی گسترده به امکانات رفاهی و برخورداری از ارتباطات اجتماعی، گاه با نوعی بی‌قراری و تنهایی درونی مواجه است؛ به‌گونه‌ای که ممکن است ظاهر زندگی آرام باشد اما در درون، احساس غربت و گمشدگی وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه انسان همواره در فراز و فرودهای زندگی به دنبال ساحلی امن برای رهایی از تلاطم‌هاست، افزود: باید پرسید اگر رفاه و امکانات مادی می‌توانستند آرامش واقعی را برای انسان به ارمغان آورند، چرا همچنان احساس ناخوش‌احوالی، بی‌پناهی و نارضایتی در میان انسان‌ها وجود دارد؟

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: بسیاری از انسان‌ها با دیگران در ارتباط هستند اما با خودشان به صلح نرسیده‌اند و همین مسئله نشان می‌دهد که مسئله آرامش را نمی‌توان صرفاً با ابزارهای بیرونی حل کرد.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به تفاوت نگاه مادی و الهی به مشکلات زندگی گفت: در منطق مادی، انسان برای فرار از غم و رنج تلاش می‌کند موضوع را فراموش کند و با سرگرم کردن خود، از واقعیت فاصله بگیرد؛ اما در منطق الهی، مواجهه با مصیبت و دشواری انسان را به سوی خداوند بازمی‌گرداند.

وی افزود: هنگامی که مصیبتی بر انسان وارد می‌شود، توجه به حقیقت «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ» انسان را به اصالت خویش بازمی‌گرداند؛ چراکه انسان از خداوند است و به سوی او بازخواهد گشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر اینکه یاد خدا می‌تواند انسان را از سرگردانی نجات دهد، خاطرنشان کرد: اگر انسان جایگاه خود را در این مسیر پیدا کند، حقیقت وجود خویش را نیز خواهد یافت و ذکر خداوند به عنوان بهترین ذکر، می‌تواند زمینه رسیدن به آرامش را فراهم کند.

حجت الاسلام ولدان با استناد به آیه «أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» اظهار کرد: ایمان بدون امید و رجا، حیات خود را از دست می‌دهد و یأس نیز سمی مهلک است که نشاط زندگی را از بین برده و انسان را به مسیرهای انحرافی سوق می‌دهد.

نماز و قرآن؛ تمرین بازگشت به آرامش

وی نماز را فراتر از یک تکلیف دانست و گفت: نماز باید به قرار عاشقانه میان عاشق و معشوق تبدیل شود و انسان برای تقویت این ارتباط نیازمند تمرین حضور قلب در لحظه‌های مختلف زندگی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به نقش تمرکز و مراقبت از ذهن در دستیابی به آرامش افزود: انسان باید از تلاطم‌های ذهنی و دلبستگی افراطی به ابزارهای دنیوی فاصله گرفته و توجه خود را به نقاط مثبت و حقیقت وجودی خویش معطوف کند.

حجت الاسلام ولدان قرآن را نیز فراتر از متنی برای قرائت دانست و عنوان کرد: قرآن یک عشق‌نامه الهی است که در سختی‌ها وعده گشایش را به انسان یادآوری می‌کند و انس با قرآن می‌تواند مسیر بازگشت انسان به آرامش را هموار سازد.

وی همچنین همگامی با سیره اهل‌بیت(ع) را از دیگر مسیرهای دستیابی به نشاط و آرامش دانست و گفت: انسان با پیروی از این مسیر می‌تواند از بسیاری از سرگردانی‌های روحی فاصله بگیرد و معنای عمیق‌تری برای زندگی خود پیدا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان، غفلت از مقصد را یکی از مهم‌ترین ریشه‌های ناآرامی انسان دانست و تصریح کرد: هنگامی که انسان مقصد خود را فراموش کند، ابزارها و مسائل فرعی جای حقیقت زندگی را می‌گیرند و همین غفلت می‌تواند سرچشمه بسیاری از اضطراب‌ها و بی‌قراری‌ها باشد.