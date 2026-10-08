آغاز انتخابات انجمن اولیا و مربیان در ۲۴۰۰ مدرسه همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر طلایی مشعوف صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: فرآیند انتخاب اعضای انجمن اولیا و مربیان در مدارس استان آغاز شده است و تمامی مدارس واجد شرایط تا پایان مهرماه فرصت دارند نسبت به برگزاری این انتخابات اقدام کنند.

وی با اشاره به تنوع روش‌های برگزاری این انتخابات، افزود: با هدف تسهیل در مشارکت والدین و متناسب با زیرساخت‌های موجود شیوه برگزاری انتخابات به مدارس تفویض شده و در مدارسی که از بسترهای لازم برخوردار هستند انتخابات به صورت الکترونیک و در سایر مدارس با هماهنگی ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق به صورت حضوری برگزار می‌شود.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان همدان، انجمن اولیا و مربیان را مهم‌ترین رکن مشارکت خانواده‌ها در فرآیند تعلیم و تربیت برشمرد و تصریح کرد: حضور فعال و هوشمندانه والدین در این انجمن‌ها تعامل خانه و مدرسه را تقویت کرده و بستر مناسبی برای هم‌افزایی در راستای بهبود کیفیت آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

طلایی مشعوف با تاکید بر نقش موثر خانواده‌ها در تصمیم‌سازی‌های مدرسه، خاطرنشان کرد: انتخابات انجمن اولیا و مربیان فرصتی مغتنم برای مشارکت مستقیم اولیا در ارائه پیشنهادها، پیگیری مطالبات و حل مسائل و نیازهای مدارس است.

وی در پایان از تمامی والدین خواست تا با حضور حداکثری و مشارکت در این انتخابات آموزش و پرورش را در تحقق اهداف تربیتی و ارتقای سطح کیفی مدارس یاری کنند.