باورهای دینی و مذهبی امید به موفقیت را در من افزایش می دهد

محمد حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در کلاس های کنکور و آموزشگاه های مختلف شرکت نکردم، افزود: همان کلاس های مدرسه و درس هایی که توسط دبیران تدریس می شود برای آمادگی و شرکت در کنکور کافی است.

وی افزود: از سال سوم دبیرستان شروع به آمادگی و مطالعه دروس کنکور کردم و از همان ابتدا به دنبال دریافت رتبه و پیروزی در کنکور بودم.

توکل به خدا از دلایل موفقیت در کنکور

حجازی با اشاره به عوامل موفقیتش در کنکور تصریح کرد: توکل به خدا، حمایت خانواده، تلاش دبیران و کوشش خودم از دلایل موفقیت من در کنکور بود.

وی در زمینه ساعاتی که برای کنکور مطالعه کرده است، ادامه داد: به صورت میانگین در روزهایی که مدرسه داشتم روزی 4 ساعت و در زمان هایی که مدرسه تعطیل بود تا 12 ساعت مطالعه می کردم.

رشته حقوق را انتخاب می کنم

حسینی در رابطه با رشته ای که برای ادامه تحصیل انتخاب خواهد کرد نیز گفت: با توجه به رتبه ای که دریافت کرده ام رشته حقوق در دانشگاه علوم قضایی را انتخاب خواهم کرد.

وی در زمینه حمایت های خانواده و به ویژه پدر و مادرش برای موفقیت در کنکور اظهار کرد: نقش خانواده و به ویژه پدر و مادر من برای موفقیتم در کنکور موثر بود و از سویی زحمات آنان برای ایجاد آرامش در محیط خانه و حمایت های بی دریغشان باعث سرافرازی من در کنکور 91 شد.

تلاش عامل اصلی موفقیت در آزمون کنکور است

وی در توصیه خود به دانش آموزانی که رتبه مناسبی را در کنکور دریافت نکرده اند گفت: توکل بر پروردگار، تلاش و پشتکار از عواملی اصلی است که تاثیر زیادی بر موفقیت دانش آموزان در آزمون کنکور دارد.

وی با اشاره به اهدافش برای ادامه تحصیل و رسیدن به مدارج بالای علمی اظهار کرد: خدمت به کشور به ویژه پایتخت معنوی و حرکت در مسیر پیشرفت و طی کردن پله های ترقی از اهداف من برای ادامه تحصیل است.