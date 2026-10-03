پلمب باغ ویلایی در طرقبه شاندیز به دلیل برگزاری مراسم مختلط

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رجبعلی صفایی اظهار کرد: در پي وقوع تخلف صنفی و اجاره باغ ویلا به افراد معلوم الحال در حوزه استحفاظي شهرستان، پيگيري موضوع در دستور كار مأموران پلیس تخصصی پاوا و انتظامي قرار گرفت و باغ ویلایی به دلیل برگزاری مراسم مختلط و رعایت نکردن شئونات اسلامی و اخلاقی پلمب شده است.

جانشین فرماندهی انتظامی طرقبه شاندیز افزود: در اجرای طرح پاکسازی ۳۸ دستگاه خودرو شخصی توقیف و ۱۴نفر از لیدرهای دستگیر شدند و برای همه آنان پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی گفت: همچنین مقدار قابل توجهی مشروبات الکلی وقرص روانگردان کشف و ضبط شده است.

صفایی اظهار کرد: امنیت و آرامش روانی مردم و حفظ حدود شرعی و قانونی باید از سوی همه صنوف و افراد رعایت شود ودر صورت تخطی از مقررات با متخلفان برخورد قضایی خواهد شد.