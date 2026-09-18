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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

رمزگشایی از ۵۱ فقره سرقت و دستگیری ۳۰ متهم در سبزوار

رمزگشایی از ۵۱ فقره سرقت و دستگیری ۳۰ متهم در سبزوار

مشهد- فرمانده انتظامی سبزوار گفت: در عملیات ۷۲ساعته کارآگاهان پلیس آگاهی سبزوار با تحقیقات گسترده و کنترل مراقبت‌های پوششی۳۰ متهم به سرقت را شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صادق عیدی فرخانی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرحله دیگری از طرح عملیاتی مقابله با سرقت و ارتقای امنیت اجتماعی در دستور کار پلیس سبزوار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی سبزوار بیان کرد: در این عملیات ۷۲ساعته کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان با تحقیقات گسترده و کنترل مراقبت‌های پوششی۳۰ متهم به سرقت را شناسایی و دستگیر کردند.

وی گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسی های اولیه تاکنون‌ ۵۱فقره انواع سرقت را رمزگشایی کرده اند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

عیدی فرخانی افزود: از دیگر نتایج این طرح می توان به دستگیری ۴نفر مالخر، ۲۸مرحله بازدید از صنوف، پلمب ۳صنوف متخلف، دستگیری ۳نفر محکوم فراری و ۲۸نفر متهم تحت تعقیب اشاره کرد.

کد مطلب 6950626

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