اعمال قانون ۲۰۰ دستگاه خودرو هنجارشکن در طرقبه شاندیز

سرهنگ علی اکبر یاقوتی در گفتگو با خبرنگار مهر از برخورد قاطع پلیس راهور با وسایل نقلیه متخلف که دارای آلودگی صوتی و نصب اگزوز غیر استاندارد داشته اند، خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان طرقبه شاندیز بیان کرد: با تلاس شبانه روزی تیم‌های محسوس و نامحسوس پلیس راهور انتظامی شهرستان، در راستای ارتقای امنیت و آرامش اجتماعی، برخورد با خودروهای هنجارشکن، در بازه زمانی سه ماهه ۲۰۰ دستگاه وسیله نقلیه متخلف که با نصب اگزوز غیر استاندارد باعث آلودگی صوتی شدند، را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: وسایل نقلیه توقیف‌شده پس از اعمال قانون به پارکینگ منتقل شدند.