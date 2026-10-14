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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

اعمال قانون ۲۰۰ دستگاه خودرو هنجارشکن در طرقبه شاندیز

اعمال قانون ۲۰۰ دستگاه خودرو هنجارشکن در طرقبه شاندیز

مشهد- فرمانده انتظامی شهرستان طرقبه شاندیز از برخورد قاطع پلیس راهور با وسایل نقلیه متخلف که دارای آلودگی صوتی و نصب اگزوز غیر استاندارد داشته اند، خبر داد.

سرهنگ علی اکبر یاقوتی در گفتگو با خبرنگار مهر از برخورد قاطع پلیس راهور با وسایل نقلیه متخلف که دارای آلودگی صوتی و نصب اگزوز غیر استاندارد داشته اند، خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان طرقبه شاندیز بیان کرد: با تلاس شبانه روزی تیم‌های محسوس و نامحسوس پلیس راهور انتظامی شهرستان، در راستای ارتقای امنیت و آرامش اجتماعی، برخورد با خودروهای هنجارشکن، در بازه زمانی سه ماهه ۲۰۰ دستگاه وسیله نقلیه متخلف که با نصب اگزوز غیر استاندارد باعث آلودگی صوتی شدند، را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: وسایل نقلیه توقیف‌شده پس از اعمال قانون به پارکینگ منتقل شدند.

کد مطلب 6977590

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