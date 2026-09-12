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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۹

پلمب یک بنگاه متخلف در مشهد

پلمب یک بنگاه متخلف در مشهد

مشهد- مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی از پلمب یک واحد صنفی متخلف مشاور املاک در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: طی گشت مشترک بازرسان مدیریت نظارت و بازرسی اصناف با همراهی قاضی شعبه سیار تعزیرات حکومتی، یک واحد صنفی مشاور املاک در بلوار معلم مشهد به‌دلیل دریافت حق‌الزحمه (کمیسیون) مازاد بر نرخ‌نامه مصوب، پس از تشکیل پرونده تخلف پلمب شد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، در جریان بازرسی از ۳۸۱ واحد صنفی مشاور املاک، برای ۱۸۳ بنگاه متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است؛ همچنین با پیگیری‌های انجام‌شده، بالغ بر ۳۱۰ میلیارد ریال وجه ناشی از گران‌فروشی و اضافه دریافتی به شاکیان و شهروندان مسترد شد.

کد مطلب 6945175

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