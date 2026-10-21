پلمب ۱۵ واحد صنفی متخلف در طرقبه شاندیز 

سرهنگ علی اکبر یاقوتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور تیم های نظارت بر اماکن عمومی پلیس تخصصی اطلاعات وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان طرقبه شاندیز بیان کرد: پلیس با کنترل و مراقبت های پوششی و بازدید های به عمل آمده ۱۵ واحد صنفی به علت رعایت نکردن قوانین ومقررات اصناف و شئونات اسلامی با هماهنگی مرجع قضایی پلمپ کرد.

وی گفت: در این طرح گسترده که همچنان در دستور کار قرار دارد واحدهای رستورانی و پذیرایی با اولویت بیشتری در رصد نظارت و کنترل قرار خواهند داشت.

یاقوتی بیان کرد: از همکاری آگاهانه مدیران واحدهای صنفی شهرستان ییلاقی و گردشگری طرقبه شاندیز با پلیس تشکر می کنیم.