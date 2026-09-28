باران در راه است؛ هوای خنک پاییزی مهمان خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تحلیل آخرین اطلاعات و نقشههای هواشناسی، تا صبح سهشنبه هفته جاری، با روند کاهشی دما، هوای نسبتاً خنک (بهویژه طی ساعات شب و اوایل صبح) در اکثر مناطق خراسان رضوی مستقر است.
همچنین تا پایان هفته در ساعات بعدازظهر با افزایش باد، برای نواحی بادخیز خصوصاً در نیمه جنوبی و نیمه غربی استان، وزش باد گاهی شدید با احتمال خیزش گردوخاک خواهد بود.
امروز ضمن افزایش ابر در سطح استان، در برخی نقاط نیمه غربی و شمالغرب، رگبار باران با احتمال رعدوبرق پیشبینی می شود.
انتظار میرود از بعدازظهر سهشنبه و طی روز چهارشنبه، ضمن افزایش شدت باد، بر گستره بارشها بهویژه در نیمه شمالی افزوده شود.
هشدار سطح زرد شماره ۷۳ سازمان مرکزی هواشناسی کشور برای این شرایط جوی صادر شده است.
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