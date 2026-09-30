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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

کاهش محسوس دمای هوا و ورود سامانه بارشی به خراسان رضوی

کاهش محسوس دمای هوا و ورود سامانه بارشی به خراسان رضوی

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی از کاهش محسوس دمای هوا در خراسان رضوی از دوشنبه هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عنایتی با اشاره به وضعیت جوی روزهای آتی در سطح استان خراسان رضوی، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، امروز با افزایش ابرناکی، رگبار باران در نواحی مستعد همراه با رعدوبرق، به‌ویژه در نیمه شمالی و برخی مناطق شرقی استان، پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع سیلاب و روان‌آب نیز وجود دارد. در همین راستا، هشدار سطح زرد شماره ۳۶ مورخ ۷ مهر ۱۴۰۵ اداره‌کل هواشناسی خراسان رضوی صادر شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده خاطرنشان کرد: طی روزهای جمعه ۱۰ و شنبه ۱۱ مهر، افزایش محسوس دما در بیشتر نقاط استان رخ خواهد داد و از روز شنبه با ورود سامانه جدید به استان، وزش باد شدید لحظه‌ای همراه با گردوخاک، رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود که احتمال وقوع سیلاب و روان‌آب نیز وجود دارد. روز دوشنبه هفته آینده ۱۳ مهر کاهش محسوس دما در استان رخ خواهد داد.

وی درباره وضعیت جوی مشهد گفت: شرایط جوی مشهد نیز مشابه دیگر نقاط استان خواهد بود. به‌طوری که امروز هوای مشهد غبارآلود است و احتمال بارش چندان زیاد نیست.

عنایتی افزود: شهرستان زاوه با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتیگراد خنک‌ترین و شهرستان سرخس با بیشینه دمای ۳۵ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقطه استان بوده است. طی همین مدت، نوسانات دمایی شهر مشهد بین ۱۷ و ۳۱ درجه سلسیوس ثبت شده است. پیش‌بینی می‌شود دمای هوای مشهد امروز در گرم‌ترین ساعات به ۲۹ درجه و امشب در سردترین ساعات به ۱۴ درجه سانتیگراد برسد.

کد مطلب 6963562

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