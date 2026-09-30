کاهش محسوس دمای هوا و ورود سامانه بارشی به خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عنایتی با اشاره به وضعیت جوی روزهای آتی در سطح استان خراسان رضوی، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشهها و مدلهای هواشناسی، امروز با افزایش ابرناکی، رگبار باران در نواحی مستعد همراه با رعدوبرق، بهویژه در نیمه شمالی و برخی مناطق شرقی استان، پیشبینی میشود و احتمال وقوع سیلاب و روانآب نیز وجود دارد. در همین راستا، هشدار سطح زرد شماره ۳۶ مورخ ۷ مهر ۱۴۰۵ ادارهکل هواشناسی خراسان رضوی صادر شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده خاطرنشان کرد: طی روزهای جمعه ۱۰ و شنبه ۱۱ مهر، افزایش محسوس دما در بیشتر نقاط استان رخ خواهد داد و از روز شنبه با ورود سامانه جدید به استان، وزش باد شدید لحظهای همراه با گردوخاک، رگبار باران و رعدوبرق پیشبینی میشود که احتمال وقوع سیلاب و روانآب نیز وجود دارد. روز دوشنبه هفته آینده ۱۳ مهر کاهش محسوس دما در استان رخ خواهد داد.
وی درباره وضعیت جوی مشهد گفت: شرایط جوی مشهد نیز مشابه دیگر نقاط استان خواهد بود. بهطوری که امروز هوای مشهد غبارآلود است و احتمال بارش چندان زیاد نیست.
عنایتی افزود: شهرستان زاوه با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتیگراد خنکترین و شهرستان سرخس با بیشینه دمای ۳۵ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بوده است. طی همین مدت، نوسانات دمایی شهر مشهد بین ۱۷ و ۳۱ درجه سلسیوس ثبت شده است. پیشبینی میشود دمای هوای مشهد امروز در گرمترین ساعات به ۲۹ درجه و امشب در سردترین ساعات به ۱۴ درجه سانتیگراد برسد.
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