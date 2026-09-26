کاهش دمای هوا در مشهد تا اواسط هفته جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا آهنگرزاده اظهار کرد: تا اواسط هفته با روند کاهشی دما هوای به نسبت خنک کماکان خصوصا برای ساعات شب تا اوایل صبح در اکثر مناطق مستقر خواهد بود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: در ساعات بعدازظهر با افزایش سرعت وزش باد، در مناطق بادخیز نیمه جنوبی و جنوبشرق استان، وزش باد گاهی شدید خواهد بود و احتمال خیزش گردوخاک نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: برای فردا ضمن افزایش ابر در سطح استان، در برخی نقاط نیمه غربی و شمالغرب خراسان رضوی احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران پیشبینی میشود.
آهنگرزاده گفت: در صورت تغییر نکردن الگوهای جوی، از بعدازظهر سهشنبه و طی روز چهارشنبه شاهد گسترش بارشها، بهویژه در نیمه شمالی استان، خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی درباره وضعیت جوی مشهد نیز اظهار کرد: برای امروز دمای هوای مشهد بین ۲۷ و ۱۳ درجه سلسیوس پیشبینی میشود و برای امشب حداقل دمای ۱۳ درجه خواهد بود. در چند روز آینده بارش قابلتوجهی برای مشهد پیشبینی نمیشود، اما بر اساس نقشههای هواشناسی فعلی، احتمال بارش خفیف در روز چهارشنبه وجود دارد که با تغییر الگوهای جوی ممکن است این پیشبینی تغییر کند.
وی ادامه داد: در شب گذشته قوچان با حداقل دمای هشت درجه سلسیوس خنکترین و داورزن با حداکثر دمای ۳۶ درجه گرمترین نقطه خراسان رضوی بودند. همچنین دمای هوای مشهد در این مدت بین ۱۵ تا ۳۱ درجه سلسیوس ثبت شد.
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