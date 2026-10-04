سرهنگ حجت‌الله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته انتظامی امسال با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرافراز» نامگذاری شده و روز دوم این هفته نیز با عنوان «پلیس مجاهد، ملت برخاسته و امنیت پایدار» اختصاص یافته است.

وی افزود: واژه «مجاهد» برای پلیس، واژه‌ای تصادفی نیست، بلکه در منطق اسلامی و انقلابی، خدمت در نیروی انتظامی یک جهاد فی‌سبیل‌الله محسوب می‌شود و صرفاً یک مأموریت اداری نیست.

فرمانده انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: پلیس مجاهد، فردی است که از میان مردم برخاسته و در گرماگرم حوادث، مرزها، جاده‌ها و خیابان‌ها برای مقابله با اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت تلاش می‌کند تا امنیت و آسایش مردم را فراهم کند.

بهامین تصریح کرد: کارنامه انتظامی کشور، گواه ایثار و فداکاری نیروهای پلیس است و در سال‌های مختلف شاهد تقدیم شهدایی بوده‌ایم که برای دفاع از نوامیس، آسایش و آرامش مردم جان خود را فدا کرده‌اند.

وی بیان کرد: مجاهدت پلیس امروز تنها به مقابله با مجرمان محدود نمی‌شود، بلکه پلیس به سمت هوشمندسازی حرکت کرده و در حوزه‌های تخصصی، رصد فضای مجازی، مقابله با جرائم سایبری، روان‌سازی ترافیک و ارائه خدمات الکترونیک انتظامی به مردم فعالیت می‌کند.

فرمانده انتظامی اردستان ادامه داد: خدمات انتظامی با وحدت رویه در سراسر کشور ارائه می‌شود و مردم در هر نقطه از کشور می‌توانند از خدمات پلیس بهره‌مند شوند و در مواقع ضروری نیز با تماس با سامانه ۱۱۰، پلیس در سریع‌ترین زمان ممکن در محل حاضر می‌شود.

بهامین اضافه کرد: هیچ حاکمیت و دستگاه امنیتی در جهان نمی‌تواند به تنهایی امنیت پایدار را برقرار کند، بلکه تحقق این مهم نیازمند پشتوانه و همراهی مردم است.

وی یادآور شد: ملت برخاسته، ملتی بیدار، آگاه، مطالبه‌گر و همراه است و اگر همراهی مردم وجود نداشته باشد، امنیت پایدار نیز محقق نخواهد شد.

فرمانده انتظامی اردستان تأکید کرد: امنیت یک کالای یک‌سویه نیست که صرفاً از سوی دستگاه‌های امنیتی به جامعه ارائه شود، بلکه امنیت محصول مشترک مردم و پلیس است و هرگونه همکاری، گزارش، هشدار و مشارکت مردم می‌تواند در ارتقای امنیت جامعه مؤثر باشد.

بهامین بیان کرد: حضور مستمر مردم اردستان در تجمعات و برنامه‌های مختلف طی ماه‌های گذشته، به ایجاد همدلی، وفاق و هم‌افزایی و تقویت روحیه نیروهای مسلح برای ایستادگی در برابر دشمن کمک کرده است.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم، جهاد تبیین و روایت ایثارگری شهدا و جانبازان برای نسل جوان است و خانواده‌ها با حضور دادن فرزندان خود در این برنامه‌ها و آشنا کردن آنان با مسیر ایثار و مقاومت، می‌توانند نقش مهمی در تربیت نسل آینده ایفا کنند.

فرمانده انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: تحکیم وفاق، صبوری و پرهیز از دوقطبی‌سازی باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه دشمن تلاش می‌کند با ایجاد شکاف نسلی، اختلاف میان اقوام و ایجاد دو قطبی‌های کاذب، انسجام جامعه را تضعیف کند.

بهامین تصریح کرد: قدرت شکست‌ناپذیر کشور در وفاق، همدلی و انسجام ملی است و امنیت محلات و خیابان‌ها نیز با آرامش، تربیت صحیح و سلامت خانواده‌ها ارتباط مستقیم دارد.

وی ادامه داد: پلیس خود را پاسدار حریم امنیت خانواده‌ها می‌داند و حاصل پیوند پلیس مجاهد با ملت آگاه و حاضر در صحنه، امنیت پایدار خواهد بود.

فرمانده انتظامی اردستان اضافه کرد: امنیت پایدار به معنای آن است که شهروند، کاسب و فعال اقتصادی در محله، جاده، فضای کسب‌وکار و حتی فضای مجازی احساس امنیت و آرامش داشته باشد و این امنیت باید زمینه‌ساز توسعه آموزش، سلامت، رونق کسب‌وکار، گردشگری و رفاه عمومی شود.

بهامین بیان کرد: امنیت موجود در شهرستان اردستان به برکت نجابت مردم، انسجام میان دستگاه‌های مختلف، همکاری شورای تأمین، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی، بسیج و مجاهدت شبانه‌روزی پلیس برقرار است، اما به وضع موجود قانع نیستیم و ارتقای شاخص‌های امنیتی همچنان در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: پلیس در برخورد با مجرمان و هنجارشکنان، قاطعانه و مقتدرانه عمل خواهد کرد و در مقابل مردم، مظلومان و ستم‌دیدگان با مهربانی، خضوع و خشوع خدمت‌رسانی خواهد داشت.

فرمانده انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: پلیس در تراز جمهوری اسلامی ایران باید مصداق «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» باشد؛ یعنی در برابر دشمنان و هنجارشکنان مقتدر و در برابر مردم، مهربان و خدمتگزار باشد.