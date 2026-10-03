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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸

دویست و هفده شب از حضور حماسی مردم مشهد در خیابان ها

دویست و هفده شب از حضور حماسی مردم مشهد در خیابان ها

مشهد- مردم مشهد در دویست و هفدهمین شب از حضور در خیابان ها حماسه و اتحاد ملی را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6966846

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