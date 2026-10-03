https://mehrnews.com/x3ddFy ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸ کد مطلب 6966846 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸ دویست و هفده شب از حضور حماسی مردم مشهد در خیابان ها مشهد- مردم مشهد در دویست و هفدهمین شب از حضور در خیابان ها حماسه و اتحاد ملی را به نمایش گذاشتند. دریافت 26 MB کد مطلب 6966846 کپی شد مطالب مرتبط دویست و شانزدهمین شب حضور مردم چناران در خیابان نصب کتیبه جدید تصویر رهبر شهید در ایوان ساعت حرم امام رضا(ع) گلباران نیروهای بسیجی توسط مردم منطقه عبدالمطلب مشهد سرگرمی و بازی کودکان و نوجوانان مشهدی در تجمعات شبانه ۲۱۸ شب همبستگی و ایستادگی مردم تربتجام دویست و هجدهمین قرار شبانه چناران در هفته نیروی انتظامی شب ۲۱۵ حماسه آفرینی مشهدیها؛ گامهای استوار سالمندان در تداوم تجمعات دویست و چهاردهمین شب استقامت و مقاومت مردم بردسکن در میدان حضور پرشور مردم منطقه طبرسی مشهد در تجمعات شبانه تجلیل از خادمان نظم و امنیت توسط دانش آموزان در اجتماعات شبانه کاشمر برچسبها بیعت با رهبر انقلاب مشهد رهبر شهید
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