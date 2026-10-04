https://mehrnews.com/x3df8k ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۳ کد مطلب 6968011 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۳ تجلیل از خادمان نظم و امنیت توسط دانش آموزان در اجتماعات شبانه کاشمر مشهد- همزمان با هفته نیروی انتظامی تجلیل از خادمان نظم و امنیت توسط دانش آموزان در اجتماعات شبانه کاشمر انجام شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6968011 کپی شد مطالب مرتبط حضور پرشور مردم منطقه طبرسی مشهد در تجمعات شبانه «انشالله شهید بشوی»؛ زمزمهای در خلوت یک دلدادگی دویست و هجدهمین قرار شبانه چناران در هفته نیروی انتظامی شب ۲۱۹؛ دانش آموزان مشهد زیر پرچم ایستادگی گلباران نیروهای بسیجی توسط مردم منطقه عبدالمطلب مشهد وفادار تا پای جان؛ روایتی از شهید «جواد کشاورز» مدافع امنیت در مشهد حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه های مشهد در زنجیره انسانی«جان فدا» برگزاری مسابقات و آموزش «میدانیار» در تجمعات شبانه مشهد دویست و هفده شب از حضور حماسی مردم مشهد در خیابان ها برچسبها رهبر شهید بیعت با رهبر انقلاب خراسان رضوی
نظر شما