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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۳

تجلیل از خادمان نظم و امنیت توسط دانش آموزان در اجتماعات شبانه کاشمر

تجلیل از خادمان نظم و امنیت توسط دانش آموزان در اجتماعات شبانه کاشمر

مشهد- همزمان با هفته نیروی انتظامی تجلیل از خادمان نظم و امنیت توسط دانش آموزان در اجتماعات شبانه کاشمر انجام شد.

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کد مطلب 6968011

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