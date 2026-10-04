https://mehrnews.com/x3ddSy ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹ کد مطلب 6967385 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹ نصب کتیبه جدید تصویر رهبر شهید در ایوان ساعت حرم امام رضا(ع) مشهد- کتیبه جدید تصویر رهبر شهید در ایوان ساعت حرم امام رضا(ع) نصب شد. دریافت 9 MB کد مطلب 6967385 کپی شد مطالب مرتبط دویست و هفده شب از حضور حماسی مردم مشهد در خیابان ها تنظیف ضریح مطهر امام رضا علیهالسلام دویست و شانزدهمین شب حضور مردم چناران در خیابان کتیبه آرامگاه شیخ حر عاملی در حرم مطهر رضوی نصب شد شب ۲۱۵ حماسه آفرینی مشهدیها؛ گامهای استوار سالمندان در تداوم تجمعات حضور پرشور مردم منطقه طبرسی مشهد در تجمعات شبانه برچسبها رهبر شهید مشهد حرم امام رضا (ع)
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