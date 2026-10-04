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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

نصب کتیبه جدید تصویر رهبر شهید در ایوان ساعت حرم امام رضا(ع)

نصب کتیبه جدید تصویر رهبر شهید در ایوان ساعت حرم امام رضا(ع)

مشهد- کتیبه جدید تصویر رهبر شهید در ایوان ساعت حرم امام رضا(ع) نصب شد.

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کد مطلب 6967385

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