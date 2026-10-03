به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه و رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر سابق این کشور شامگاه شنبه در گفت‌وگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: زور و اجبار محدودیت‌های خود را دارد. علاوه بر این، حمله تهاجمی به ایران منجر به تغییرات بسیار چشمگیری در اقتصاد جهانی شده که ایالات متحده مجبور به پذیرش آن است. افزایش قیمت نفت و گازوئیل نیز به مالیات‌دهندگان آمریکایی ضربه سختی وارد کرده است.

مدودف با اشاره به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: آنها همه چیز را نابود کردند و خودشان مقصر هستند. آنها تحریم‌ها را اعمال کردند. آنها از همکاری خودداری کردند. حالا بگذارید عواقبش را ببینند. آنها با قیمت بالای بنزین و سوخت مواجه هستند. آنها با کمبود طیف وسیعی از محصولات ضروری مواجه هستند. آنها تورم بالایی دارند و اساسا این مشکلات را برای خودشان ایجاد کرده‌اند. بگذارید از آن لذت ببرند!

وی افزود: در همین حال روسیه نه در اروپا و نه در غرب کسی را تهدید نمی‌کند و به جز داشتن روابط عادی با کشورهای اروپایی، که رهبری روسیه بارها بر آن تاکید کرده است، هیچ علاقه خاصی به آنجا ندارد. تهدید ادعایی روسیه به عنوان بهانه‌ای برای دستکاری افکار عمومی، تضمین آرای پارلمانی، پیروزی در انتخابات و کسب درآمد بیشتر برای بودجه‌های نظامی تبلیغ می‌شود. ما به دنبال فشار آوردن به کسی نیستیم و قصد نداریم با کسی وارد درگیری شویم. ما کاملا از روابط صمیمانه با همسایگان خود از جمله ایران، راضی هستیم اما سعی در تسلط بر کسی هم نداریم. ما شرکای برابر با دوستان و همسایگان خود هستیم.

این مقام ارشد روسیه با بیان اینکه روسیه فقط به همکاری آرام و گفت‌وگوی عادی از سوی غرب نیاز دارد، تاکید کرد: ما هیچ منافع ویژه‌ای در آنجا جز روابط عادی با کشورهای اروپایی نداریم، همانطور که رهبری روسیه بارها اعلام کرده است. ما به چیزی جز گفت‌وگوی کامل و عادی و همکاری مسالمت‌آمیز از آنها نیاز نداریم. اگر آنها بخواهند، ما این کار را خواهیم کرد.

دیمیتری مدودف با اشاره به شهادت حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و با اشاره به مراسم تشییع پیکر مطهر ایشان گفت: ایران حتی در میان درگیری‌های نظامی به زندگی عادی و کامل ادامه می‌دهد. هنگامی که در تهران رانندگی می‌کردیم، متوجه شدم که به‌رغم وضعیت دراماتیک و غم و اندوهی که بر مردم ایران وارد شده است و به‌رغم حوادث نظامی، ایران زندگی عادی و کاملی دارد. تهران چنین تاثیری بر من گذاشت. در طول عملیات نظامی، این موضوع احتمالا اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدودف خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور کشورمان ولادیمیر پوتین برای رهبر ایران که در حمله به این کشور ترور شد، احترام زیادی قائل بود و همین موضوع باعث سفر من شد.

او با تاکید بر اینکه روسیه هرگز روابط خود با ایران را فدا نخواهد کرد، اظهار داشت: ما هرگز روابط خود با جمهوری اسلامی ایران را فدا نخواهیم کرد، مهم نیست کسی از ما چه بخواهد. ما شرکای راهبردی هستیم و برای همیشه اینگونه خواهیم ماند.

نایب رئیس شورای امنیت روسیه با بیان اینکه مسکو به حل‌وفصل بلندمدت اوضاع ایران علاقه‌مند است، گفت: روسیه آماده ارائه هرگونه خدمات میانجیگری است که بتواند این امر را تسهیل کند. این موضوع همیشه با مشارکت همه شرکای ما چه کشورهای عربی و چه آمریکایی‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد. از طرف روسیه نیز چنین تلاش‌هایی کم نیست، اما توسعه روابط اقتصادی نیز از اهمیت کمتری برخوردار نیست. هر چه همکاری ما بهتر باشد، روابط اقتصادی ما از جمله پروژه‌های مختلف ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی بزرگ مانند بزرگراه حمل‌ونقل شمال-جنوب، فعال‌تر و قدرتمندتر می‌شود و بیشتر مورد توجه قرار خواهیم گرفت. سلاح‌های اقتصادی به اندازه سلاح‌های واقعی قدرتمند هستند.

این سیاستمدار روسی در پاسخ به درخواستی برای ارزیابی وضعیت امنیتی فعلی در منطقه غرب آسیا گفت: من معتقدم وضعیت امنیتی در منطقه بسیار وخیم است. این امر در درجه اول به دلیل تجاوزگری‌های ایالات متحده و اسرائیل است. به آنها هشدار داده شده بود که این امر اوضاع را به‌طرز چشمگیری بدتر خواهد کرد، با این حال آنها چنین اقدامی را انجام دادند.

مدودف افزود: من معتقدم این درسی است که مقامات آمریکایی نیز باید از این تاریخ دشوار بیاموزند. ما باید مذاکره کنیم، نه اینکه شمشیرهایمان را به هم بکوبیم. در غیر این صورت، جهان با فروپاشی اقتصادی مواجه خواهد شد. روش‌های قهری محدودیت‌های خود را دارند و حمله تهاجمی به ایران که رخ داد منجر به تغییرات بسیار چشمگیری در اقتصاد جهانی شد که ایالات متحده، از جمله دیگران مجبور هستند با آن مواجه شود.

دیمیتری مدودف در بخش دیگری از مصاحبه خود با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: تلاش‌های دیپلماتیک ما مورد تقدیر رهبری ایران قرار گرفت. این واقعا ضروری بود، هم بیانیه‌های سیاسی و هم در برخی موارد، مسدود کردن مستقیم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که می‌توانست حمله به ایران توسط جامعه بین‌المللی را مشروعیت بخشد. این اگر کمک مستقیم نیست، چیست؟ همچنین، جنگ آمریکا علیه ایران باعث شده تا کشورهای زیادی به دستیابی به سلاح هسته‌ای فکر کنند.

مدودف همچنین با اشاره به نیروگاه هسته‌ای بوشهر که توسط شرکت روس‌اتم در ایران در حال ساخت است، گفت: روسیه و ایران در حال توسعه همکاری‌های سودمند دوجانبه در زمینه‌های دفاعی و فناوری‌های پیشرفته هستند. نمی‌توانم از همکاری در بخش نفت غافل شوم. در حال حاضر، به لطف سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط شرکت‌های روسی، ایران حدود ۷ درصد از کل تولید نفت خود را تولید می‌کند. علاوه بر این، پروژه راه‌آهن رشت-آستارا که با همکاری ایران و روسیه درحال احداث است می‌تواند تحول جدی در صنعت حمل‌ونقل و اقتصاد کشورهای منطقه ایجاد کند و از موتورهای اصلی توسعه در منطقه خواهد بود.

او یادآور شد که روابط ایران و روسیه امروز در «سطح بی‌سابقه‌ای» قرار دارد و سال گذشته حجم تجارت بین دو کشور ۲۰ درصد افزایش یافت.

این مقام روسی خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد از مبادلات تجاری بین کشورهای عضو شانگهای با پول‌های ملی کشورها انجام می‌شود. روسیه و ایران با تحریم‌های گسترده‌ای مواجهند و باید به دنبال ساز و کارهای همکاری مالی دیگر هم باشیم.

او درباره اقتدار ایران در مواجه با آمریکا و مسئله تنگه هرمز بیان کرد: ایران در تامین امنیت تنگه هرمز نقش کلیدی دارد، این نقش هم براساس موقعیت جغرافیایی ایران و هم براساس حقوق بین‌الملل است و ایران تا به‌ حال این نقش را به خوبی ایفا کرده است. در عین حال روسیه نیز به روند عادی تنگه هرمز و باب‌المندب علاقمند است اما امنیت این آبراه‌ها باید براساس توافق‌های واقعی تامین شود نه از طریق اجبار یا اعمال قدرت.

دیمیتری مدودف به جنگ اوکراین نیز اشاره کرد و گفت: برای دستیابی به یک توافق سیاسی پایدار، اوکراین باید وضعیت بی‌طرف و غیر هسته‌ای را اتخاذ کند، مسیر ملی‌گرایانه خود را کنار بگذارد و سرزمین‌های جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک و همچنین مناطق زاپوریژیا و خرسون را به عنوان قلمرو روسیه به رسمیت بشناسد. این شرایط برای حل‌ فصل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین کاملا شناخته شده است.

وی افزود: این شرایط برای اولین بار توسط رئیس‌جمهور ما در جلسه‌ای در وزارت امور خارجه روسیه مطرح شد. من دوباره آنها را برای مخاطبان ایرانی فهرست می‌کنم. اول و مهمتر از همه، آنها وضعیت بی‌طرف، غیر هسته‌ای و مستقل کشور اوکراین هستند. یعنی بازگشت به مبانی که در قانون اساسی و اعلامیه حاکمیت آنها و همچنین در تعدادی از اسناد دیگر از دهه ۱۹۹۰ وضع شده است. دوم، رد مسیر ناسیونالیستی رژیم فعلی اوکراین و محکومیت ممنوعیت زبان روسی و در واقع هر چیز روسی به عنوان یکی از شرایط چنین توافقی است و سوم، انتقال به حوزه قضایی روسیه از آنچه در قانون اساسی این کشور تعیین شده، یعنی سرزمین‌های دونباس و چندین منطقه جدید دیگر است. به عبارت دیگر، احیای حاکمیت روسیه.

مدودف تصریح کرد: این امر می‌تواند از طریق یک توافق دیپلماتیک که به صراحت بیان شده، محقق شود. اگر این اتفاق نیفتد، ما این کار را به صورت نظامی انجام خواهیم داد.