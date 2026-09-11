مدودف: روسیه جنگ در اوکراین را تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نایب رئیس شورای امنیت روسیه گفت که شایعات درباره بسیج نیرو در روسیه، دروغ و تحریکاتی با هدف برانگیختن افکار عمومی در آستانه انتخابات دومای این کشور است.
بر اساس این گزارش، «دیمیتری مدودف» در ادامه سخنانش تأکید کرد: روسیه باید عملیات نظامی ویژه را تا دستیابی به پیروزی و حلوفصل نهایی موضوع ادامه دهد، بهگونهای که پس از آن هیچکس حتی جرات نکند کلمهای بر زبان بیاورد.
مدودف با بیان اینکه روسیه هیچ هدف نظامی علیه اروپا ندارد، تصریح کرد: روسیه نیازی به بسیج نیرو ندارد، زیرا میزان داوطلبان برای خدمت نظامی بر اساس قرارداد، از سطح پیشبینیشده فراتر رفته است.
این مقام ارشد روس اظهار داشت: وضعیت دشمن بسیار وخیم است و میزان نیروی انسانی در یگانهای آن تنها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است.
دیمیتری مدودف همچنین گفت: روسیه همواره بر این اصل حرکت کرده است که میان منافع روسیه و اروپا تضادی وجود ندارد و آماده همکاری اقتصادی بوده است.
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