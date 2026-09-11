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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۱

مدودف: لیتوانی در صورت جنگ با روسیه از نقشه جهان محو خواهد شد

مدودف: لیتوانی در صورت جنگ با روسیه از نقشه جهان محو خواهد شد

معاون شورای امنیت روسیه هشدار داد که لیتوانی در صورت وقوع درگیری نظامی با روسیه، از نقشه جهان محو خواهد شد و ناتو هم برای حمایت از لیتوانی وارد عمل نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، معاون شورای امنیت روسیه گفت: مسکو ناچار خواهد بود به برنامه‌های لیتوانی برای لغو ممنوعیت استقرار سلاح‌های هسته‌ای واکنش نشان دهد.

«دیمیتری مدودف» طی سخنانی افزود: لیتوانی در صورت وقوع درگیری نظامی با روسیه، از نقشه جهان محو خواهد شد.

این مقام ارشد روس خاطرنشان کرد: در صورت واکنش روسیه به استقرار سلاح‌های هسته‌ای، ناتو برای حمایت از لیتوانی وارد عمل نخواهد شد.

مدودف تأکید کرد: رژیم سیاسی حاکم بر کی‌یف به ورطه نیستی خواهد رفت. روسیه باید عملیات ویژه نظامی را تا پیروزی نهایی پیش ببرد و بر آن نقطه پایان بگذارد.

وی خاطرنشان کرد: شایعات درباره بسیج نیروها در روسیه دروغ و اقدامی تحریک‌آمیز با هدف برانگیختن افکار عمومی پیش از انتخابات دومای دولتی است.

معاون شورای امنیت روسیه همچنین گفت: ادعاها درباره اینکه روسیه قصد حمله به اروپا را دارد، بی‌اساس است. این ادعاها با هدف توجیه کمک به کی‌یف و تحمیل شکست ژئوپلیتیکی به روسیه مطرح می‌شوند.

کد مطلب 6944167

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    نظرات

    • IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      3 0
      پاسخ
      در صورت استقرار موشک های هسته ای ناتو در مرز های روسیه آنگاه روسیه هم بایستی اقدام به استقرار موشک های هسته ای در مرزهای ناتو از جمله در کوبا و تمامی کشورهای دوست خود هم بکند

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