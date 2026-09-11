مدودف: لیتوانی در صورت جنگ با روسیه از نقشه جهان محو خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، معاون شورای امنیت روسیه گفت: مسکو ناچار خواهد بود به برنامههای لیتوانی برای لغو ممنوعیت استقرار سلاحهای هستهای واکنش نشان دهد.
«دیمیتری مدودف» طی سخنانی افزود: لیتوانی در صورت وقوع درگیری نظامی با روسیه، از نقشه جهان محو خواهد شد.
این مقام ارشد روس خاطرنشان کرد: در صورت واکنش روسیه به استقرار سلاحهای هستهای، ناتو برای حمایت از لیتوانی وارد عمل نخواهد شد.
مدودف تأکید کرد: رژیم سیاسی حاکم بر کییف به ورطه نیستی خواهد رفت. روسیه باید عملیات ویژه نظامی را تا پیروزی نهایی پیش ببرد و بر آن نقطه پایان بگذارد.
وی خاطرنشان کرد: شایعات درباره بسیج نیروها در روسیه دروغ و اقدامی تحریکآمیز با هدف برانگیختن افکار عمومی پیش از انتخابات دومای دولتی است.
معاون شورای امنیت روسیه همچنین گفت: ادعاها درباره اینکه روسیه قصد حمله به اروپا را دارد، بیاساس است. این ادعاها با هدف توجیه کمک به کییف و تحمیل شکست ژئوپلیتیکی به روسیه مطرح میشوند.
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