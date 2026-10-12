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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

مسکو: امیدواریم مناقشه پیرامون ایران به‌ زودی حل‌ و فصل شود

مسکو: امیدواریم مناقشه پیرامون ایران به‌ زودی حل‌ و فصل شود

معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد: امیدواریم مناقشه پیرامون ایران به‌ زودی حل‌ و فصل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، گئورگی بوریسنکو معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: مسکو امیدوار است که عرضه گازوئیل روسیه به آرام‌ سازی و ثبات بازار سوخت کمک کند؛ امری که نه تنها به نفع واشنگتن، بلکه به نفع تمام جهان خواهد بود.

معاون وزیر امور خارجه روسیه در این باره اضافه کرد: ما می‌ دانیم که پیش از مسدود شدن تنگه هرمز در پی اقدامات خصمانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بخش عمده‌ ای از سوخت گازوئیل از کشورهای حوزه خلیج فارس تأمین می‌شد. از طرف‌های درگیر در جنوب شبه جزیره عربستان خواهان پرهیز از هرگونه اقدام خشونت‌آمیز هستیم.

گئورگی بوریسنکو سپس افزود: ما قطعا امیدواریم که مناقشه پیرامون ایران به‌ زودی حل‌ و فصل شود.

کد مطلب 6975838

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