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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

مدودف: برخلاف دشمن، با وجود درگیری‌های نظامی انتخابات برگزار می‌کنیم

مدودف: برخلاف دشمن، با وجود درگیری‌های نظامی انتخابات برگزار می‌کنیم

رهبر حزب روسیه واحد و معاون رئیس شورای امنیت روسیه اعلام کرد: برخلاف دشمن، با وجود درگیری‌های نظامی انتخابات برگزار می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، دیمیتری مدودف رهبر حزب روسیه واحد و معاون رئیس شورای امنیت روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: انتخابات پیش‌رو در روسیه در مقطعی پیچیده، مهم و تاریخی برگزار می‌شود.

رهبر حزب روسیه واحد در این خصوص ادامه داد: روسیه برخلاف دشمن با وجود درگیری های نظامی انتخابات برگزار خواهد کرد. برای نخستین بار کارزار انتخاباتی در روسیه در شرایطی برگزار می‌شود که درگیری‌های نظامی و تهاجمی تمام‌عیاری علیه ملت ما در جریان است.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه در ادامه اضافه کرد: شهروندان روسیه در جریان انتخابات پیش رو، انتخابی راهبردی و ارزشمند انجام می دهند که مسیر توسعه روسیه را تعیین خواهد کرد. پیروزی قاطع حزب روسیه واحد در انتخابات دوما، بهترین پاسخ به دشمنان روسیه خواهد بود.

کد مطلب 6949328

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